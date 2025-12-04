Ця поступка спричинить катастрофу в Україні: озвучено страшний сценарій

Російський диктатор Володимир Путін веде війну не за частину українських територій і не лише за 20% Донецької області, а за ширшу сферу впливу у світі. Таку думку висловив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак в ефірі Еспресо.

Фото: з відкритих джерел

"У США, у Білому домі та Держдепартаменті часто не розуміють, що Путін воює не за окремі регіони України. Його мета – забезпечити контроль через Україну над подальшими світовими процесами та вплив на Європу. Це стратегічний задум, щоб Росія могла виступати як третій полюс у діалозі зі Сполученими Штатами та Китаєм. Тому реакція на заяви Рубіо демонструє нерозуміння суті того, чого прагне Путін", – пояснив Шлінчак.

Він додав, що справжня мета війни лежить не лише в територіях, а на цивілізаційному та ментальному рівні, де Україна ототожнює себе з Європою, а Росія намагається повернути країну у минуле, видаючи його за майбутнє.

"Ідея митного союзу та концепція 'русского міра', яку просували Дугін та інші російські філософи, залишаються недооціненими американцями. Навіть якщо Україна погодиться віддати частину території Донецької області, це не зупинить війну – навпаки, лише підсилить її. Путін зрозуміє, що за агресію не отримав покарання і може йти далі. Також нереалістично думати, що США можуть відірвати Росію від Китаю", – підкреслив експерт.

Як вже писали "Коментарі", Україна розраховує на ухвалення Конгресом США закону, який посилить санкційний тиск на Росію та визнає її державою-спонсором тероризму. Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина. Дипломатка висловила сподівання, що Сенат ухвалить закон, що визнає Росію спонсором тероризму, зокрема на підставі численних фактів викрадення дітей. Вона також наголосила на активній роботі з Палатою представників та Сенатом над мобілізацією двопартійної підтримки щодо законопроєкту про санкції, відомого як Закон Грема-Блюменталя.