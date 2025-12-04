Эта уступка приведет к катастрофе в Украине: озвучен страшный сценарий

Российский диктатор Владимир Путин ведет войну не за часть украинских территорий и не только за 20% Донецкой области, а за более широкую сферу влияния в мире. Такое мнение высказал глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире Эспрессо.

Фото: из открытых источников

"В США, в Белом доме и Госдепартаменте часто не понимают, что Путин воюет не за отдельные регионы Украины. Его цель – обеспечить контроль через Украину над дальнейшими мировыми процессами и влияние на Европу. Это стратегический замысел, чтобы Россия могла выступать как третий полюс в диалоге с Соединенными Штатами и Китаем. Поэтому реакция на заявления Рубио демонстрирует" Шлинчак.

Он добавил, что настоящая цель войны лежит не только на территориях, а на цивилизационном и ментальном уровне, где Украина отождествляет себя с Европой, а Россия пытается вернуть страну в прошлое, выдавая его за будущее.

"Идея таможенного союза и концепция 'русского мира', которую продвигали Дугин и другие российские философы, остаются недооцененными американцами. Даже если Украина согласится отдать часть территории Донецкой области, это не остановит войну – наоборот, лишь усилит ее. Путин поймет, что за агрессию не получил наказания и может идти дальше. от Китая", – подчеркнул эксперт.

Как уже писали "Комментарии", Украина рассчитывает на принятие Конгрессом США закона, который усилит санкционное давление на Россию и признает ее спонсором терроризма. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина. Дипломатка выразила надежду, что Сенат примет закон, признающий Россию спонсором терроризма, в том числе на основании многочисленных фактов похищения детей. Она также отметила активную работу с Палатой представителей и Сенатом над мобилизацией двухпартийной поддержки относительно законопроекта о санкциях, известного как Закон Грэма-Блюменталя.