Ця осінь стане найстрашнішим жахом для Путіна: озвучено приголомшливу причину

Після можливого провалу літньої військової кампанії Росії всередині кремлівської верхівки може загостритися боротьба за подальший курс країни. Таку думку висловив російський соціолог та опозиційний публіцист Ігор Ейдман, коментуючи останні заяви представників російської влади та можливі сценарії розвитку подій.

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На його думку, слова мера Москви Сергія Собяніна про те, що повне переведення економіки на військові рейки може "вбити країну", свідчать про зростаюче занепокоєння частини російської політичної еліти.

"Це чергове свідчення занепокоєння більшої частини російської правлячої верхівки планами повної мілітаризації економіки", – зазначає Ейдман.

Експерт припускає, що після вересневих виборів Кремль може повернутися до питання нової хвилі мобілізації та масштабного переведення економіки на військові потреби. Однак, за його словами, саме цей сценарій здатен викликати опір серед представників старої російської номенклатури та великого бізнесу.

На думку Ейдмана, якщо до осені стане очевидно, що Росія не досягла поставлених військових цілей, ключові представники влади можуть спробувати переконати Путіна змінити курс.

"Якась змова проти Путіна, якщо вона взагалі реальна, швидше буде спрямована не на його повалення, а на узгоджений тиск, щоб він припинив війну", – вважає він.

Ейдман припускає, що на одному із засідань Ради безпеки РФ керівники силового, економічного та військового блоків можуть відкрито доповісти про погіршення ситуації на фронті, зростання фінансових проблем і ризики для російської економіки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у Сенаті США стартував розгляд одного з найжорсткіших санкційних законопроєктів проти Росії та Ірану, який раніше ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем. Американські законодавці вже офіційно розпочали дебати, а фінальне голосування, за попередніми прогнозами, може відбутися найближчим часом.