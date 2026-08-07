Эта осень станет самым страшным ужасом для Путина: озвучена впечаляющая причина

После возможного провала летней военной кампании России внутри кремлевской верхушки может обостриться борьба за дальнейший курс страны. Такое мнение высказал российский социолог и публицист Игорь Эйдман, комментируя последние заявления представителей российской власти и возможные сценарии развития событий.

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По его мнению, слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что полный перевод экономики на военные рельсы может "убить страну", свидетельствуют о растущей обеспокоенности части российской политической элиты.

"Это очередное свидетельство обеспокоенности большей части российской правящей верхушки планами полной милитаризации экономики", – отмечает Эйдман.

Эксперт предполагает, что после сентябрьских выборов Кремль может вернуться к вопросу о новой волне мобилизации и масштабном переводе экономики на военные нужды. Однако, по его словам, этот сценарий способен вызвать сопротивление среди представителей старой российской номенклатуры и крупного бизнеса.

По мнению Эйдмана, если к осени станет очевидно, что Россия не достигла поставленных военных целей, ключевые представители власти могут попытаться убедить Путина сменить курс.

"Какой-то заговор против Путина, если он вообще реальный, скорее будет направлен не на его свержение, а на согласованное давление, чтобы он прекратил войну", – считает он.

Эйдман предполагает, что на одном из заседаний Совета безопасности РФ руководители силового, экономического и военного блоков могут открыто доложить об ухудшении ситуации на фронте, росте финансовых проблем и рисках для российской экономики.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что в Сенате США стартовало рассмотрение одного из самых жестких санкционных законопроектов против России и Ирана, ранее инициированного покойным сенатором Линдси Грэм. Американские законодатели уже официально начали дебаты, а финальное голосование, по предварительным прогнозам, может состояться в ближайшее время.