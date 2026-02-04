logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ця німецька зброя зірвала плани ворога: де росіянам не вдалося закріпитись
commentss НОВИНИ Всі новини

Ця німецька зброя зірвала плани ворога: де росіянам не вдалося закріпитись

Німецька міць виявилася сильнішою за піхоту РФ

4 лютого 2026, 10:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські танкісти не залишили жодних шансів окупантам у спробах закріпитися на околицях села Гришине. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні 7-го корпусу ДШВ.

Ця німецька зброя зірвала плани ворога: де росіянам не вдалося закріпитись

Танк Leopard 2. Фото: з відкритих джерел

Військові зазначають, що противник зумів проникнути в село після невдалого механізованого штурму на цьому напрямі, який відбувся минулого тижня.

Втім, групі піхоти вдалося вціліти та сховатися у житлових будинках та сараях на східній околиці села. План ворога був простим: дочекатися підкріплення та спробувати вдарити підрозділам ЗСУ у тил.

Однак пересування та місця укриття окупантів були своєчасно виявлені завдяки злагодженій взаємодії 155-ї ОМБр із суміжними підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ. Після підтвердження координат командування вирішило задіяти танковий екіпаж Leopard 2.

На кадрах, знятих безпосередньо з кабіни танка, видно, як німецька машина методично розносить будівлі, які стали пасткою для окупантів. Шансів закріпитися в Гришиному екіпаж танка Leopard 2 155-й ОМБр імені Ганни Київської ворогові не залишив — залишки десанту були повністю ліквідовані.

Екіпаж танка Leopard 2 155-й ОМБр імені Ганни Київської прицільним вогнем ліквідував залишки ворожого десанту на околицях Гришиного.

Читайте також на порталі "Коментарі" — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скептично сприйняв ідею створення спільної європейської миротворчої армії для України після війни.

На його думку, Євросоюз має зосередитись на більш невідкладних та практичних завданнях. Про це повідомляє Politico.

Під час неформального саміту в Загребі Мерц загалом позитивно оцінив пропозиції глави Європейської народної партії Манфреда Вебера щодо посилення ролі ЄС. Однак канцлер поставив під сумнів доцільність масштабних інституційних реформ у нинішніх умовах.




