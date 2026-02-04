logo

Это немецкое оружие сорвало планы врага: где россиянам не удалось закрепиться
commentss НОВОСТИ Все новости

Это немецкое оружие сорвало планы врага: где россиянам не удалось закрепиться

Немецкая мощь оказалась сильнее пехоты РФ

4 февраля 2026, 10:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские танкисты не оставили никаких шансов оккупантам в попытках закрепиться в окрестностях села Гришино. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ.

Это немецкое оружие сорвало планы врага: где россиянам не удалось закрепиться

Танк Leopard 2. Фото: из открытых источников

Военные отмечают, противник сумел проникнуть в село после неудачного механизированного штурма на этом направлении, который состоялся на прошлой неделе.

Впрочем, группе пехоты удалось уцелеть и укрыться в жилых домах и сараях на восточной окраине села. План врага был простым: дождаться подкрепления и попытаться ударить подразделениям ВСУ в тыл.

Однако передвижения и места укрытия оккупантов были своевременно обнаружены благодаря слаженному взаимодействию 155-й ОМБр со смежными подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ. После подтверждения координат командование приняло решение задействовать танковый экипаж Leopard 2.

На кадрах, снятых непосредственно из кабины танка, видно, как немецкая машина методично разносит здания, ставшие ловушкой для оккупантов. Шансов закрепиться в Гришино экипаж танка Leopard 2 155-й ОМБр имени Анны Киевской врагу не оставил — остатки десанта были полностью ликвидированы.

Экипаж танка Leopard 2 155-й ОМБр имени Анны Киевской прицельным огнем ликвидировал остатки вражеского десанта в окрестностях Гришино.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Фридрих Мерц скептически отнесся к идее создания общей европейской миротворческой армии для Украины после войны.

По его мнению, Евросоюз должен сосредоточиться на более неотложных и практических задачах. Об этом сообщает Politico. 

В ходе неформального саммита в Загребе Мерц в целом положительно оценил предложения главы Европейской народной партии Манфреда Вебера по усилению роли ЕС. Однако канцлер подверг сомнению целесообразность масштабных институциональных реформ в нынешних условиях.




Источник: https://t.me/c/1188235024/1008141
