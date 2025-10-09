logo_ukra

Ця ділянка фронту під великою загрозою: стало відомо про страшний наказ Путіна
НОВИНИ

Ця ділянка фронту під великою загрозою: стало відомо про страшний наказ Путіна

Військовий зазначив, що у разі невиконання росіянами поставленого строку, керівництво може зазнати кадрових втрат.

9 жовтня 2025, 14:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російські війська активізували бойові дії на Донбасі не через погодні умови, а, ймовірно, через тиск згори та нові жорсткі строки. Таку думку висловив у прямому ефірі телеканалу "Еспресо" ветеран війни та майор запасу Національної гвардії України Олексій Гетьман.

Ця ділянка фронту під великою загрозою: стало відомо про страшний наказ Путіна

Фото: з відкритих джерел

"Швидше за все, "горить" черговий дедлайн", — зауважив Гетьман. 

За його словами, незважаючи на складні погодні умови, дощі й важкий ґрунт, російське командування, ймовірно, ігнорує ці фактори.

"Для них люди — це витратний матеріал", — наголосив він. 

Гетьман припускає, що пріоритет для російської армії має не логіка воєнних дій, а вказівки з Кремля.

"Якщо вони не вкладуться в строки, які поставив верховний головнокомандувач, то полетять голови та погони, тому й діють, ніби востаннє", — підсумував він. 

Своєю чергою, Павло Лакійчук, очільник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", вважає, що Росія може зосереджувати свої основні сили саме на Донбасі. Він підкреслює: за наявних ресурсів і без проведення широкої мобілізації РФ здатна реалізовувати лише одну масштабну наступальну операцію — наприклад, лише на одному напрямку, як-от Донбас.

Водночас OSINT-аналітик з Unit Observer попередив про підготовку Росії до нової наступальної фази на Дніпропетровщині, зокрема — про перекидання військ із району Покровська.

Також у звіті Інституту вивчення війни повідомляється, що Збройним силам України вдалося ускладнити логістику окупантів у Сумській області, ефективно перекривши шляхи постачання за допомогою безпілотників.

Як вже писали "Коментарі", висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас переконана, що Україна зможе повернути більше своїх територій за умови посиленої підтримки міжнародних партнерів.



