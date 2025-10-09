Ця ділянка фронту під великою загрозою: стало відомо про страшний наказ Путіна

Російські війська активізували бойові дії на Донбасі не через погодні умови, а, ймовірно, через тиск згори та нові жорсткі строки. Таку думку висловив у прямому ефірі телеканалу "Еспресо" ветеран війни та майор запасу Національної гвардії України Олексій Гетьман.

Фото: з відкритих джерел

"Швидше за все, "горить" черговий дедлайн", — зауважив Гетьман.

За його словами, незважаючи на складні погодні умови, дощі й важкий ґрунт, російське командування, ймовірно, ігнорує ці фактори.



"Для них люди — це витратний матеріал", — наголосив він.

Гетьман припускає, що пріоритет для російської армії має не логіка воєнних дій, а вказівки з Кремля.



"Якщо вони не вкладуться в строки, які поставив верховний головнокомандувач, то полетять голови та погони, тому й діють, ніби востаннє", — підсумував він.

Своєю чергою, Павло Лакійчук, очільник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", вважає, що Росія може зосереджувати свої основні сили саме на Донбасі. Він підкреслює: за наявних ресурсів і без проведення широкої мобілізації РФ здатна реалізовувати лише одну масштабну наступальну операцію — наприклад, лише на одному напрямку, як-от Донбас.

Водночас OSINT-аналітик з Unit Observer попередив про підготовку Росії до нової наступальної фази на Дніпропетровщині, зокрема — про перекидання військ із району Покровська.

Також у звіті Інституту вивчення війни повідомляється, що Збройним силам України вдалося ускладнити логістику окупантів у Сумській області, ефективно перекривши шляхи постачання за допомогою безпілотників.

