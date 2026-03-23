Цього Путіну росіяни точно не пробачать: озвучено гучну заяву про неминучий крах диктатора

Поразка Росії у війні проти України може мати фатальні наслідки для кремлівського диктатора Володимира Путіна — аж до завершення його політичної кар’єри чи навіть загрози життю. Таку думку висловив російський опозиціонер Гаррі Каспаров під час виступу на "Форумі вільної Росії", який транслювався на YouTube.

Серед іншого політик підкреслив, що в російській історичній традиції народ не схильний пробачати правителям невдачі у війнах.

На його переконання, ситуація всередині країни поступово загострюється на тлі затяжної так званої "спецоперації", яка дедалі більше виглядає провальною. Це, своєю чергою, може спровокувати внутрішню нестабільність, включно з протестами, бунтами або навіть революційними процесами.

Він звернув увагу на зміну риторики в російських інформаційних ресурсах.

"Тон російських пабліків вписується в загальну картину. Очевидно, що війну цю виграти не можна. Війна не виграється — це вже будь-якому росіянину, що думають, якщо там такі ще залишилися, зрозуміло. Можна кинути ще півмільйона людей, але очевидно, що навіть до лінії укріплень дюнівської", — пояснив Каспаров.

Також він акцентував на технологічному та військовому потенціалі України.

"Не зрозуміло, коли Україна зробить свої далекобійні ракети, але зрозуміло, що це буде зроблено. Я думаю, що це спільне тло діє на багатьох у Росії, тому що вже п'ятий рік пішов, а, як відомо, в Росії, царям все прощається, крім одного: не виграної війни. Ось це справа, яка царям ніколи", — зазначив Гаррі Каспаров.

