Война с Россией Этого Путину россияне точно не простят: озвучено громкое заявление о неизбежном крахе диктатора
commentss НОВОСТИ Все новости

Этого Путину россияне точно не простят: озвучено громкое заявление о неизбежном крахе диктатора

Российский оппозиционер Гарри Каспаров напомнил, что военные поражения в России неоднократно завершались протестами

23 марта 2026, 08:30
Клименко Елена

Поражение России в войне против Украины может иметь фатальные последствия для кремлевского диктатора Владимира Путина — вплоть до завершения его карьеры или даже угрозы жизни. Такое мнение высказал российский оппозиционер Гарри Каспаров во время выступления на "Форуме свободной России", транслировавшегося на YouTube.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Среди прочего политик подчеркнул, что в русской исторической традиции народ не склонен прощать правителей неудачи в войнах.

По его убеждению, ситуация внутри страны постепенно обостряется на фоне так называемой "спецоперации" затяжной, которая все больше выглядит провальной. Это, в свою очередь, может спровоцировать внутреннюю нестабильность, включая протесты, бунты или даже революционные процессы.

Он обратил внимание на смену риторики в российских информационных ресурсах.

"Тон российских пабликов вписывается в общую картину. Очевидно, что войну эту выиграть нельзя. Война не выиграется — это уже любому россиянину, что думают, если там такие еще остались, разумеется. Можно бросить еще полмиллиона людей, но очевидно, что даже до линии укреплений дюнов".

Также он акцентировал внимание на технологическом и военном потенциале Украины.

"Не понятно, когда Украина сделает свои дальнобойные ракеты, но понятно, что это будет сделано. Я думаю, что этот общий фон действует на многих в России, потому что уже пятый год ушел, а, как известно, в России, царям все прощается, кроме одного: не выигранной войны. Вот это дело, которое царям никогда", — отметил Гарри Ка.

Напомним, "Комментарии" ранее писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от запланированной встречи с американской стороной, которая состоится 21 марта в США. Глава государства ответил на вопросы журналистов, уточнив, что главной задачей поездки является двусторонний формат переговоров и подготовка к предстоящей трехсторонней встрече.



Источник: https://youtu.be/VSdJ9s_6x6w
