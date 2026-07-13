Цього фатального плану Путіна Київ може не витримати: деталі невтішного прогнозу приголомшують

Враховуючи провал дипломатичних зусиль з боку України та міжнародної спільноти щодо призупинення масованих ракетних і дронових ударів, а також враховуючи відсутність успіхів на фронті у російської окупаційної армії, все більше експертів схильні вважати, що на Київ чекає ще одна вкрай важка зима, яка неодмінно буде супроводжуватися інтенсивними атаками по енергетичній інфраструктурі. Причому проблема для українців стає особливо актуальною, беручи до уваги гострий дефіцит ракет для систем ППО Patriot, які єдині здатні відбивати атаки балістичних атак. На Заході вже прямо кажуть, що російський диктатор Володимир Путін вирішив остаточно знищити Київ. Наскільки реальною є загроза для української столиці взимку і до чого варто готуватися вже? Портал "Коментарі" вирішив з'ясувати версії трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Так, чат-бот Copilot стверджує, що вистояти наступної зими для Києва буде надзвичайно складно, адже Путін планує відновити масовані ракетні удари, а дефіцит ракет для протидії балістиці створює додаткові ризики. Основним викликом стане захист енергетичної інфраструктури: ворог намагатиметься залишити столицю без світла й тепла, щоб підірвати моральний дух населення. Водночас Київ має досвід попередніх зим, коли завдяки мобільності ремонтних бригад, роботі ППО та підтримці союзників вдалося уникнути катастрофи. Це дає підстави вважати, що навіть за умов дефіциту ресурсів місто зможе організувати оборону й забезпечити базові потреби.

Другим викликом стане психологічна витривалість киян. Постійні тривоги, перебої з електрикою та холод створюють атмосферу виснаження, яку Кремль прагне використати як інструмент тиску. Проте столиця вже довела свою здатність адаптуватися: від генераторів і пунктів обігріву до нових систем ППО, які поступово знижують ефективність російських атак.

На думку чат-боту Gemini, попри серйозність загрози, Київ має високі шанси вистояти наступної зими, однак це протистояння вимагатиме граничного напруження сил. Головний розрахунок ворога на дефіцит протиракет Patriot та SAMP/T для перехоплення балістики нівелюватиметься за рахунок нової стратегії гнучкого захисту та термінового залучення європейських перехоплювачів. Столиця залишається найбільш захищеним містом країни, де розгорнуто багаторівневу систему купольного прикриття, яка змушує РФ витрачати колосальну кількість ресурсів на кожну атаку.

Проте брак боєприпасів до ППО унеможливить стовідсоткове збиття, тому критично важливі об'єкти енергетики захищають залізобетонними саркофагами, а місто готують до сценарію "автономних енергетичних островів", коли ТЕЦ та магістральні підстанції у разі влучань працюватимуть у локальних ізольованих мережах.

Чат-бот ChatGPT вважає, що якщо Росія справді реалізує сценарій масованих ударів по енергетичній інфраструктурі восени та взимку, наступний опалювальний сезон може стати одним із найскладніших для Києва за час повномасштабної війни. Основна проблема полягає не лише у масштабах можливих атак, а й у дефіциті ракет для систем Patriot, які залишаються ключовим засобом перехоплення балістичних цілей. Якщо таких перехоплювачів бракуватиме, навіть сучасна ППО не зможе повністю захистити столицю.

Втім, говорити, що Київ приречений, було б передчасно. За попередні роки війни місто суттєво посилило систему захисту, енергетики накопичили значний досвід швидкого відновлення пошкоджених об'єктів, а партнери продовжують шукати можливості для постачання нових засобів ППО.

Таким чином, усі три моделі штучного інтелекту дотримуються думки, що наступна зима для Києва стане серйозним випробуванням, адже Росія намагатиметься використати ракетні удари як інструмент терору й тиску. Проте столиця має досвід попередніх зим, коли завдяки мобільності, єдності суспільства та підтримці союзників вдалося уникнути катастрофи. Це свідчить, що навіть за умов дефіциту ракет для ППО Київ здатен організувати оборону й забезпечити базові потреби.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія не володіє тисячами балістичних ракет, однак її нинішніх запасів достатньо для регулярних масованих атак по Україні. Основний акцент Кремль робить не на новітніх "Цирконах", а на ракетних комплексах "Іскандер".