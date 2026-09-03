Coca-Cola відреагувала на удар РФ по заводу у Броварах: що відомо

Російська атака безпілотником пошкодила виробничий об’єкт Coca-Cola у Броварах Київської області. У компанії підтвердили факт удару та заявили, що всі працівники підприємства залишилися неушкодженими.

Coca-Cola зробила заяву після удару РФ по заводу у Броварах

Атака сталася 3 вересня на тлі масованого застосування Росією ударних безпілотників проти Києва та області. Після влучання на території заводу виникла пожежа, кадри якої з’явилися в мережі.

"Ми підтверджуємо, що 3 вересня наш виробничий об’єкт у Броварах зазнав пошкоджень унаслідок атаки безпілотника. Ми раді підтвердити, що всі наші працівники перебувають у безпеці та не постраждали", — повідомили в Coca-Cola.

У компанії зазначили, що зараз співпрацюють з відповідними органами влади, які мають оцінити наслідки атаки та масштаби пошкоджень. Безпеку і добробут співробітників Coca-Cola назвала своїм головним пріоритетом.

Про удар по підприємству раніше повідомляли українські медіа. Вдень з’явилася інформація, що завод міг стати однією з цілей російської атаки. Згодом удар підтвердив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, Росія продовжує використовувати далекобійну зброю та безпілотники для ударів по цивільній інфраструктурі. Зеленський назвав атаку на завод Coca-Cola "чітким російським сигналом Америці".

Наразі компанія не повідомляла про остаточний обсяг збитків чи терміни відновлення роботи пошкодженого об’єкта. Подальші рішення залежатимуть від результатів оцінки наслідків атаки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія завдала удару по американському заводу в Мукачево.