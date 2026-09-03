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Coca-Cola отреагировала на удар РФ по заводу в Броварах: что известно

Российский дрон повредил завод Coca-Cola в Броварах. В компании подтвердили удар.

3 сентября 2026, 22:45
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Slava Kot

Российская атака беспилотником повредила производственный объект Coca-Cola в Броварах в Киевской области. В компании подтвердили факт удара и заявили, что все работники предприятия остались невредимыми.

Coca-Cola отреагировала на удар РФ по заводу в Броварах: что известно

Coca-Cola сделала заявление после удара РФ по заводу в Броварах

Атака произошла 3 сентября на фоне массированного применения Россией ударных беспилотников против Киева и области. После попадания на территории завода возник пожар, кадры которого появились в сети.

"Мы подтверждаем, что 3 сентября наш производственный объект в Броварах получил повреждения в результате атаки беспилотника. Мы рады подтвердить, что все наши работники находятся в безопасности и не пострадали", — сообщили в Coca-Cola.

В компании отметили, что сейчас сотрудничают с соответствующими властями, которые должны оценить последствия атаки и масштабы повреждений. Безопасность и благополучие сотрудников Coca-Cola назвала своим главным приоритетом.

Об ударе по предприятию ранее сообщали украинские медиа. Днем появилась информация о том, что завод мог стать одной из целей российской атаки. Впоследствии удар подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, Россия продолжает использовать дальнобойное оружие и беспилотники для ударов по гражданской инфраструктуре. Зеленский назвал атаку на завод Coca-Cola "чётким российским сигналом Америке".

В настоящее время компания не сообщала об окончательном объеме ущерба или сроках возобновления работы поврежденного объекта. Последующие решения будут зависеть от результатов оценки последствий атаки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия нанесла удар по американскому заводу в Мукачево.



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