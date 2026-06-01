"Циркони" рознесуть цілу столицю у Європі: розкрито шокуючий план помсти Путіна

Росія створює потенційні загрози у стратегічно важливому районі поблизу північного узбережжя Норвегії, який може мати ключове значення для безпеки Північної Атлантики та навіть західноєвропейських столиць. Про це заявив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік, на якого посилається The Times.

За його словами, в акваторії Північного Льодовитого океану, поблизу виходу в Північну Атлантику, Росія розмістила значну частину свого ядерного потенціалу. Паралельно Москва активно нарощує сили Північного флоту, а російські підводні човни дедалі частіше фіксуються в районах, наближених до зон відповідальності НАТО. Особливу напругу викликає територія між материковою Норвегією та архіпелагом Шпіцберген, яка фактично перетворюється на потенційний осередок військового протистояння.

Сандвік наголошує, що Росія може прагнути встановити контроль над цим морським коридором, формуючи так звану "бастіонну оборону" для захисту свого ядерного арсеналу та забезпечення безпечного виходу флоту в Атлантику. Такий сценарій, на його думку, має серйозні наслідки для безпеки Великої Британії, адже у разі контролю над цією зоною російські підводні сили отримають значно більше свободи дій у відкритому океані.

Міністр також застерігає, що сучасні російські системи озброєння, зокрема гіперзвукові ракети типу "Циркон", потенційно здатні нести ядерні боєзаряди і становити загрозу для країн НАТО, включно з Великою Британією, Данією та Норвегією. Окремо він згадав розробку підводного безпілотного апарата "Посейдон" із ядерною установкою, який може ще більше ускладнити баланс сил у регіоні.

Аналітики зазначають, що НАТО традиційно контролює ключові морські "вузькі місця", через які російський флот виходить в океан, зокрема Босфор та Данські протоки. Саме тому Арктика розглядається як один із небагатьох напрямків, де Москва може спробувати змінити баланс сил на свою користь.

