Главная Новости Общество Война с Россией "Цирконы" разнесут целую столицу в Европе: раскрыт шокирующий план мести Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

"Цирконы" разнесут целую столицу в Европе: раскрыт шокирующий план мести Путина

Россия может попытаться испытать решительность НАТО в арктическом регионе

1 июня 2026, 17:50
Клименко Елена

Россия создает потенциальные угрозы в стратегически важном районе у северного побережья Норвегии, который может иметь ключевое значение для безопасности Северной Атлантики и даже западноевропейских столиц. Об этом заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик, на которого ссылается The Times.

Фото: из открытых источников

По его словам, в акватории Северного Ледовитого океана, у выхода в Северную Атлантику, Россия разместила значительную часть своего ядерного потенциала. Параллельно Москва активно наращивает силы Северного флота, а российские подлодки все чаще фиксируются в районах, приближенных к зонам ответственности НАТО. Особое напряжение вызывает территория между материковой Норвегией и архипелагом Шпицбергеном, которая фактически превращается в потенциальный очаг военного противостояния.  

Сандвик отмечает, что Россия может стремиться установить контроль над этим морским коридором, формируя так называемую "бастионную оборону" для защиты ядерного арсенала и обеспечения безопасного выхода флота в Атлантику. Такой сценарий, по его мнению, имеет серьезные последствия для безопасности Великобритании, ведь в случае контроля над этой зоной российские подводные силы получат гораздо больше свободы действий в открытом океане.  

Министр также предостерегает, что современные российские системы вооружения, в частности, гиперзвуковые ракеты типа "Циркон", потенциально способны нести ядерные боезаряды и представлять угрозу для стран НАТО, включая Великобританию, Данию и Норвегию. Отдельно он упомянул о разработке подводного беспилотного аппарата "Посейдон" с ядерной установкой, который может еще больше усложнить баланс сил в регионе.  

Аналитики отмечают, что НАТО традиционно контролирует ключевые морские "узкие места", через которые российский флот выходит в океан, в том числе Босфор и Датские проливы. Именно поэтому Арктика рассматривается как одно из немногих направлений, где Москва может попытаться изменить баланс сил в свою пользу.

