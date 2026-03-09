Цинізму Путіна немає меж: диктатор шокував вчинком щодо матері загиблого окупанта на 8 березня

У Росії спричинив резонанс випадок, коли матері загиблого на війні проти України військового вручили чупа-чупс до святкування 8 березня. Інцидент викликав обурення серед місцевих жителів і активістів, оскільки такий "подарунок" багато хто вважає невідповідним втраті, яку пережила жінка.

Фото: з відкритих джерел

За даними російських ЗМІ, інцидент стався в селі Парбіг Бакчарського району Томської області. Місцева активістка Ірина Янченко розповіла, що адміністрація вручила матері загиблого льодяник на паличці, прикріплений до картонки у формі крил метелика. Вона додала, що інший син цієї жінки нині також перебуває на фронті.

"Привезли листівку і це ганьба. Жінка проплакала весь день. Віддала сина, а їй у відповідь чупа-чупс посмоктати", — наголосила Янченко, підкресливши абсурдність ситуації.

У соцмережах та місцевих чатах реакція на випадок була неоднозначною. Дехто відзначав, що родини військових і так користуються різними пільгами, тому льодяник у вигляді метелика нібито є "нормальним подарунком". Деякі користувачі навіть натякали на фінансовий мотив, ставлячи питання, чи не через гроші загиблий пішов на війну.

Районна адміністрація, у свою чергу, пояснила ситуацію по-іншому. Там заявили, що картонка з льодяником не була подарунком у прямому сенсі, а виконувала роль сувеніра, який супроводжував запрошення на святковий концерт.

Як вже писали "Коментарі", Росія продовжує знаходити способи обходити міжнародні санкції, що дозволяє Кремлю посилювати свої військові можливості. За даними естонської розвідки, російські збройні підприємства виробляють значно більше озброєння, ніж потрібно для ведення війни в Україні. Це викликає побоювання щодо того, що Москва може готуватися до більш масштабного протистояння, вже за межами українського фронту.