logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Цинізму Путіна немає меж: диктатор шокував вчинком щодо матері загиблого окупанта на 8 березня
commentss НОВИНИ Всі новини

Цинізму Путіна немає меж: диктатор шокував вчинком щодо матері загиблого окупанта на 8 березня

Матері загиблого солдата на війні проти України подарували льодяник на паличці, прикріплений до картонки у формі метеликових крил

9 березня 2026, 09:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У Росії спричинив резонанс випадок, коли матері загиблого на війні проти України військового вручили чупа-чупс до святкування 8 березня. Інцидент викликав обурення серед місцевих жителів і активістів, оскільки такий "подарунок" багато хто вважає невідповідним втраті, яку пережила жінка.

Цинізму Путіна немає меж: диктатор шокував вчинком щодо матері загиблого окупанта на 8 березня

Фото: з відкритих джерел

За даними російських ЗМІ, інцидент стався в селі Парбіг Бакчарського району Томської області. Місцева активістка Ірина Янченко розповіла, що адміністрація вручила матері загиблого льодяник на паличці, прикріплений до картонки у формі крил метелика. Вона додала, що інший син цієї жінки нині також перебуває на фронті. 

Цинізму Путіна немає меж: диктатор шокував вчинком щодо матері загиблого окупанта на 8 березня - фото 2

"Привезли листівку і це ганьба. Жінка проплакала весь день. Віддала сина, а їй у відповідь чупа-чупс посмоктати", — наголосила Янченко, підкресливши абсурдність ситуації. 

У соцмережах та місцевих чатах реакція на випадок була неоднозначною. Дехто відзначав, що родини військових і так користуються різними пільгами, тому льодяник у вигляді метелика нібито є "нормальним подарунком". Деякі користувачі навіть натякали на фінансовий мотив, ставлячи питання, чи не через гроші загиблий пішов на війну.

Районна адміністрація, у свою чергу, пояснила ситуацію по-іншому. Там заявили, що картонка з льодяником не була подарунком у прямому сенсі, а виконувала роль сувеніра, який супроводжував запрошення на святковий концерт.

Як вже писали "Коментарі", Росія продовжує знаходити способи обходити міжнародні санкції, що дозволяє Кремлю посилювати свої військові можливості. За даними естонської розвідки, російські збройні підприємства виробляють значно більше озброєння, ніж потрібно для ведення війни в Україні. Це викликає побоювання щодо того, що Москва може готуватися до більш масштабного протистояння, вже за межами українського фронту.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини