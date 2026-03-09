Цинизма Путина нет предела: диктатор шокировал поступком по отношению к матери погибшего оккупанта на 8 марта

В России вызвал резонанс случай, когда матери погибшего на войне против Украины военного вручили чупа-чупс к празднованию 8 марта. Инцидент вызвал возмущение среди местных жителей и активистов, поскольку такой "подарок" многие считают несоответствующим потере, которую пережила женщина.

Фото: из открытых источников

По данным российских СМИ, инцидент произошел в селе Парбиг Бакчарского района Томской области. Местная активистка Ирина Янченко рассказала, что администрация вручила матери погибшего леденец на палочке, прикрепленный к картонке в форме крыльев бабочки. Она добавила, что другой сын этой женщины сейчас также находится на фронте.

"Привезли открытку и это позор. Женщина проплакала весь день. Отдала сына, а ей в ответ чупа-чупс пососать", — подчеркнула Янченко, подчеркнув абсурдность ситуации.

В соцсетях и местных чатах реакция на случай была неоднозначной. Некоторые отмечали, что семьи военных и так пользуются разными льготами, поэтому леденец в виде бабочки якобы является "нормальным подарком". Некоторые пользователи даже намекали на финансовый мотив, задавая вопрос, не из-за денег ли погибший пошел на войну.

Районная администрация, в свою очередь, объяснила ситуацию по-другому. Там заявили, что картонка с леденцом не была подарком в прямом смысле, а исполняла роль сувенира, сопровождавшего приглашение на праздничный концерт.

Как уже писали "Комментарии", Россия продолжает находить способы обходить международные санкции, что позволяет Кремлю усиливать свои военные возможности. По данным эстонской разведки, российские вооруженные предприятия производят гораздо большее вооружение, чем нужно для ведения войны в Украине. Это вызывает опасения, что Москва может готовиться к более масштабному противостоянию, уже за пределами украинского фронта.