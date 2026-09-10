Молдова різко засудила російську атаку на пункт пропуску "Тудора-Старокозаче" та звинуватила Москву у спробі виправдати загибель цивільних дезінформацією. У Міністерстві закордонних справ країни категорично відкинули твердження РФ про те, що через молдовську територію нібито перевозили військові вантажі до України.

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У Кишиневі наголосили: через прикордонні переходи між Молдовою та Україною рухаються звичайні громадяни, зокрема сім'ї з дітьми та люди похилого віку. Твердження російської сторони про постачання зброї молдовською територією там назвали безпідставними.

"Це неправдиве та абсолютно необґрунтоване твердження. Через територію Республіки Молдова зброю в Україну не перевозять — ні через пункт пропуску “Тудора-Старокозаче”, ні через інші прикордонні пункти", — заявили в МЗС Молдови.

Особливо жорстку реакцію Кишинева викликали наслідки удару. За даними молдовського зовнішньополітичного відомства, загинули двоє мирних жителів, ще кілька людей зазнали поранень.

"Спроба виправдати вбивство мирних жителів неправдивими заявами про нібито “перевезення зброї” є цинічною та неприйнятною", — наголосили у відомстві.

Заява Молдови пролунала після того, як російське Міноборони підтвердило завдання удару. Москва стверджує, що його цілями були логістичні об'єкти пункту "Старокозаче", які нібито використовувалися для військових перевезень. Молдова цю версію категорично заперечує.

"Молдова рішуче засуджує цю атаку і категорично відкидає будь-які спроби виправдати її за допомогою брехні та дезінформації", — заявили в МЗС.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп помиляється, коли пояснює відсутність мирної угоди між Україною та Росією особистою неприязню Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Кремль наразі не демонструє намірів відмовлятися від своїх максималістських цілей щодо України. Таку думку висловив політолог Євген Магда.