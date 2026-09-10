Молдова резко осудила российскую атаку на пункт пропуска "Тудора-Старокозаче" и обвинила Москву в попытке оправдать гибель гражданских дезинформаций. В Министерстве иностранных дел страны категорически отвергли утверждение РФ о том, что через молдавскую территорию якобы перевозили военные грузы в Украину.

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В Кишиневе подчеркнули: через пограничные переходы между Молдовой и Украиной двигаются обычные граждане, в частности семьи с детьми и пожилые люди. Утверждение российской стороны о снабжении оружия молдавской территорией там назвали безосновательными.

"Это ложное и абсолютно необоснованное утверждение. Через территорию Республики Молдова оружие в Украину не перевозят — ни через пункт пропуска "Тудор-Старокозаче", ни через другие пограничные пункты", — заявили в МИД Молдовы.

Особо жесткую реакцию Кишинева вызвали последствия удара. По данным молдавского внешнеполитического ведомства, погибли два мирных жителя, еще несколько человек получили ранения.

"Попытка оправдать убийство мирных жителей ложными заявлениями о якобы "перевозке оружия" цинична и неприемлема", — подчеркнули в ведомстве.

Заявление Молдовы прозвучало после того, как российское Минобороны подтвердило нанесение удара. Москва утверждает, что его целями были логистические объекты пункта "Староказаче", которые якобы использовались для военных перевозок. Молдова эту версию категорически отрицает.

"Молдова решительно осуждает эту атаку и категорически исключает любые попытки оправдать ее с помощью лжи и дезинформации", — заявили в МИД.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп ошибается, объясняя отсутствие мирного соглашения между Украиной и Россией личной неприязнью Владимира Зеленского и Владимира Путина. Кремль пока не демонстрирует намерений отказываться от своих максималистских целей по отношению к Украине. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда.