Цинічна атака РФ 16 жовтня: у Повітряних силах гназвали страшну загрозу

Під час чергової масованої атаки Росія завдала комбінованого удару по Україні, використавши не лише 320 ударних дронів типу "Шахед" і "Гербер", а й 36 ракет, зокрема 28 балістичних. Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат у телеефірі.

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що балістичні ракети перехоплюються лише високоточними системами, такими як "Patriot", а їх в Україні обмежена кількість. Для ефективного захисту міста необхідно кілька таких батарей, адже вони покривають лише певний сектор у радіусі до 25 км.

Ігнат пояснив, що нині в Україні застосовується зонально-об’єктова система ППО, але через складність атаки та кількість цілей усі системи ППО перебувають під колосальним навантаженням.

За його словами, частину ворожих дронів вдається знешкодити завдяки ефективній роботі засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Однак противник модернізує БПЛА, роблячи їх стійкішими до радіоелектронного впливу. Зокрема, дрони "Гербер" мають великі розміри (до 2 метрів) і можуть нести понад 5 кг вибухівки, що робить їх особливо небезпечними.

Основна мета нинішнього обстрілу — енергетична інфраструктура. РФ завдала ударів по об’єктах газовидобутку та розподільчих станціях у різних регіонах, зокрема в Полтавській, Харківській і західних областях. За словами Ігната, це черговий етап кампанії ворога, спрямованої на позбавлення України енергоресурсів у холодний період.

