logo_ukra

BTC/USD

111429

ETH/USD

4061.78

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Цинічна атака РФ 16 жовтня: у Повітряних силах гназвали страшну загрозу
commentss НОВИНИ Всі новини

Цинічна атака РФ 16 жовтня: у Повітряних силах гназвали страшну загрозу

Цього разу РФ вдарила по газовій інфраструктурі — уражено видобуток і розподіл у Полтавській, Харківській та західних областях.

16 жовтня 2025, 14:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Під час чергової масованої атаки Росія завдала комбінованого удару по Україні, використавши не лише 320 ударних дронів типу "Шахед" і "Гербер", а й 36 ракет, зокрема 28 балістичних. Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат у телеефірі.

Цинічна атака РФ 16 жовтня: у Повітряних силах гназвали страшну загрозу

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що балістичні ракети перехоплюються лише високоточними системами, такими як "Patriot", а їх в Україні обмежена кількість. Для ефективного захисту міста необхідно кілька таких батарей, адже вони покривають лише певний сектор у радіусі до 25 км.

Ігнат пояснив, що нині в Україні застосовується зонально-об’єктова система ППО, але через складність атаки та кількість цілей усі системи ППО перебувають під колосальним навантаженням.

За його словами, частину ворожих дронів вдається знешкодити завдяки ефективній роботі засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Однак противник модернізує БПЛА, роблячи їх стійкішими до радіоелектронного впливу. Зокрема, дрони "Гербер" мають великі розміри (до 2 метрів) і можуть нести понад 5 кг вибухівки, що робить їх особливо небезпечними.

Основна мета нинішнього обстрілу — енергетична інфраструктура. РФ завдала ударів по об’єктах газовидобутку та розподільчих станціях у різних регіонах, зокрема в Полтавській, Харківській і західних областях. За словами Ігната, це черговий етап кампанії ворога, спрямованої на позбавлення України енергоресурсів у холодний період.

Як вже писали "Коментарі", Росія продовжує висловлювати занепокоєння з приводу потенційної передачі Україні американських крилатих ракет Tomahawk, вважаючи це "вкрай небезпечним кроком", який може загострити відносини між Москвою та Вашингтоном.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини