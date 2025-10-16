logo

Циническая атака РФ 16 октября: в Воздушных силах грозили страшную угрозу
Циническая атака РФ 16 октября: в Воздушных силах грозили страшную угрозу

На этот раз РФ ударила по газовой инфраструктуре – поражена добыча и распределение в Полтавской, Харьковской и западных областях.

16 октября 2025, 14:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Во время очередной массированной атаки Россия нанесла комбинированный удар по Украине, использовав не только 320 ударных дронов типа "Шахед" и "Гербер", но и 36 ракет, в том числе 28 баллистических. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в телеэфире.

Циническая атака РФ 16 октября: в Воздушных силах грозили страшную угрозу

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что баллистические ракеты перехватываются только высокоточными системами, такими как "Patriot", а их в Украине ограничено количество. Для эффективной защиты города необходимо несколько таких батарей, они покрывают лишь определенный сектор в радиусе до 25 км.

Игнат объяснил, что в настоящее время в Украине применяется зонально-объектовая система ПВО, но из-за сложности атаки и количества целей все системы ПВО находятся под колоссальной нагрузкой.

По его словам, часть вражеских дронов удается обезвредить благодаря эффективной работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако противник модернизирует БПЛА, делая их более устойчивыми к радиоэлектронному воздействию. В частности, дроны "Гербер" имеют большие размеры (до 2 метров) и могут нести более 5 кг взрывчатки, что делает их особенно опасными.

Основная цель нынешнего обстрела – энергетическая инфраструктура. РФ нанесла удары по объектам газодобычи и распределительным станциям в разных регионах, в частности в Полтавской, Харьковской и западных областях. По словам Игнатия, это очередной этап кампании врага, направленной на лишение Украины энергоресурсов в холодный период.

Как уже писали "Комментарии", Россия продолжает выражать обеспокоенность по поводу потенциальной передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk, считая это "крайне опасным шагом", который может обострить отношения между Москвой и Вашингтоном.



