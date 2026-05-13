logo_ukra

BTC/USD

80172

ETH/USD

2283.2

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Цілий обласний центр здригнувся від потужних вибухів: ЗМІ повідомили про жахливі наслідки
commentss НОВИНИ Всі новини

Цілий обласний центр здригнувся від потужних вибухів: ЗМІ повідомили про жахливі наслідки

Повітряні сили зафіксували рух ворожих безпілотників у бік західних міст України

13 травня 2026, 13:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У Рівному 13 травня під час оголошеної повітряної тривоги місцеві жителі чули серію вибухів. Про це повідомили журналісти "Суспільного", які відстежували ситуацію в місті під час атаки.

Цілий обласний центр здригнувся від потужних вибухів: ЗМІ повідомили про жахливі наслідки

Фото: з відкритих джерел

За даними Повітряних сил ЗСУ, у цей час зафіксовано рух російських безпілотників у напрямку Рівного та Чернівців. Військові попереджали про загрозу ударів дронів-камікадзе, які продовжували рух у західні регіони країни. Окрім цього, була оголошена небезпека застосування балістичного озброєння, що могло бути запущене зі східного напрямку.

Після повідомлень про вибухи журналісти зазначили, що в окремих районах Рівного почалися перебої з електропостачанням, а частина міста залишилася без світла. Інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки атаки уточнюється.

Паралельно російські війська здійснювали масовану атаку по території України в різних регіонах. Зокрема, вибухи фіксувалися у Хмельницькій громаді, де, за повідомленнями, працювали сили протиповітряної оборони та були постраждалі.

Також про роботу ППО та вибухи повідомляли у Чернівцях, де фіксувалася активність ворожих дронів. Під ударом опинилася й Івано-Франківська область — вибухи чули у Коломиї, що свідчить про масштабність російської повітряної атаки.

"Коментарі" вже писали, що українські військові взяли в полон російського окупанта Сергія Драчевського — мешканця Санкт-Петербурга, який має науковий ступінь кандидата економічних наук, чотири дипломи про вищу освіту та міжнародний ступінь MBA. Раніше він працював у великих міжнародних компаніях, однак, за його словами, опинився у складному фінансовому становищі.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини