Цілий обласний центр здригнувся від потужних вибухів: ЗМІ повідомили про жахливі наслідки

У Рівному 13 травня під час оголошеної повітряної тривоги місцеві жителі чули серію вибухів. Про це повідомили журналісти "Суспільного", які відстежували ситуацію в місті під час атаки.

Фото: з відкритих джерел

За даними Повітряних сил ЗСУ, у цей час зафіксовано рух російських безпілотників у напрямку Рівного та Чернівців. Військові попереджали про загрозу ударів дронів-камікадзе, які продовжували рух у західні регіони країни. Окрім цього, була оголошена небезпека застосування балістичного озброєння, що могло бути запущене зі східного напрямку.

Після повідомлень про вибухи журналісти зазначили, що в окремих районах Рівного почалися перебої з електропостачанням, а частина міста залишилася без світла. Інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки атаки уточнюється.

Паралельно російські війська здійснювали масовану атаку по території України в різних регіонах. Зокрема, вибухи фіксувалися у Хмельницькій громаді, де, за повідомленнями, працювали сили протиповітряної оборони та були постраждалі.

Також про роботу ППО та вибухи повідомляли у Чернівцях, де фіксувалася активність ворожих дронів. Під ударом опинилася й Івано-Франківська область — вибухи чули у Коломиї, що свідчить про масштабність російської повітряної атаки.

"Коментарі" вже писали, що українські військові взяли в полон російського окупанта Сергія Драчевського — мешканця Санкт-Петербурга, який має науковий ступінь кандидата економічних наук, чотири дипломи про вищу освіту та міжнародний ступінь MBA. Раніше він працював у великих міжнародних компаніях, однак, за його словами, опинився у складному фінансовому становищі.