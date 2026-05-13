Война с Россией
НОВОСТИ

Целый областной центр содрогнулся от мощных взрывов: СМИ сообщили об ужасных последствиях

Воздушные силы зафиксировали движение вражеских беспилотников в сторону западных городов Украины

13 мая 2026, 13:50
Клименко Елена

В Ровно 13 мая во время объявленной воздушной тревоги местные жители слышали серию взрывов. Об этом сообщили журналисты "Общественного", которые отслеживали ситуацию в городе во время атаки.

Фото: из открытых источников

По данным воздушных сил ВСУ, в настоящее время зафиксировано движение российских беспилотников в направлении Ровно и Черновцов. Военные предупреждали об угрозе ударов дронов-камикадзе, продолжавших движение в западные регионы страны. Кроме того, была объявлена опасность применения баллистического вооружения, которое могло быть запущено с восточного направления.

После сообщений о взрывах, журналисты отметили, что в отдельных районах Ровно начались перебои с электроснабжением, а часть города осталась без света. Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях атаки уточняется.

Параллельно российские войска совершали массированную атаку по территории Украины в разных регионах. В частности, взрывы фиксировались в Хмельницкой общине, где, по сообщениям, работали силы противовоздушной обороны и пострадали.

Также о работе ПВО и взрывах сообщалось в Черновцах, где фиксировалась активность вражеских дронов. Под ударом оказалась и Ивано-Франковская область – взрывы слышали в Коломне, что свидетельствует о масштабности российской воздушной атаки.

"Комментарии" уже писали, что украинские военные взяли в плен российского оккупанта Сергея Драчевского — жителя Санкт-Петербурга, имеющего научную степень кандидата экономических наук, четыре диплома о высшем образовании и международную степень MBA. Ранее он работал в крупных международных компаниях, однако, по его словам, оказался в сложном финансовом положении.



