Цілі Путіна не змінилися: у ЄС терміново закикали завдати надпотужного удару по РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна прокоментував масштабну російську атаку по території України, що відбулася в ніч на 14 травня, та підкреслив, що дії Кремля вкотре демонструють незмінність його агресивних намірів. Свою позицію він оприлюднив у соціальній мережі Х.

За словами естонського дипломата, застосування Росією безпілотників, а також балістичних і крилатих ракет, зокрема по Києву, є черговим підтвердженням того, що керівництво РФ не має наміру відмовлятися від війни проти України.

Тсахкна зазначив, що якщо ще залишалися сумніви щодо справжніх цілей Москви, то подібні атаки їх повністю розвіюють. Він наголосив, що такі дії свідчать про прагнення Росії продовжувати бойові дії та завдавати максимальної шкоди українській державі та її населенню.

Глава МЗС Естонії також підкреслив, що єдиним ефективним шляхом до припинення війни є посилення міжнародної підтримки України та збільшення тиску на Російську Федерацію. На його думку, зміцнення оборонних можливостей України та усвідомлення Москвою неминучості поразки можуть стати ключовими факторами для досягнення справедливого та тривалого миру.

У цьому контексті він наголосив, що міжнародна спільнота повинна діяти рішучіше, щоб зупинити подальшу ескалацію конфлікту.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що масований удар Росії на тлі міжнародних переговорів у Пекіні свідчить про глобальний характер загрози з боку російського режиму для світової безпеки.

За даними Повітряних сил, у ніч на 14 травня Росія застосувала широкий арсенал озброєння, зокрема ракети різних типів і сотні ударних дронів. Значну частину цілей вдалося знищити силами протиповітряної оборони.

У Києві внаслідок атаки постраждали десятки людей, було зафіксовано руйнування житлових будинків, зокрема обвал частини багатоповерхівки в Дарницькому районі.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Києві 14 травня внаслідок масованої атаки російських військ загинули щонайменше троє людей. Кількість постраждалих продовжує зростати і наразі становить 40 осіб. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.