Цели Путина не изменились: в ЕС срочно упрекали нанести сверхмощный удар по РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна прокомментировал произошедшую в ночь на 14 мая масштабную российскую атаку по территории Украины и подчеркнул, что действия Кремля в очередной раз демонстрируют неизменность его агрессивных намерений. Свою позицию он обнародовал в социальной сети X.

По словам эстонского дипломата, применение Россией беспилотников, а также баллистических и крылатых ракет, в частности, по Киеву, является очередным подтверждением того, что руководство РФ не намерено отказываться от войны против Украины.

Тсахкна отметил, что если еще оставались сомнения в истинных целях Москвы, то подобные атаки их полностью развеивают. Он подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о стремлении России продолжать боевые действия и наносить максимальный ущерб украинскому государству и его населению.

Глава МИД Эстонии также подчеркнул, что единственным эффективным путем прекращения войны является усиление международной поддержки Украины и увеличение давления на Российскую Федерацию. По его мнению, укрепление оборонных возможностей Украины и осознание Москвой неизбежности поражения могут стать ключевыми факторами достижения справедливого и длительного мира.

В этом контексте он подчеркнул, что международное сообщество должно действовать более решительно, чтобы остановить дальнейшую эскалацию конфликта.

Ранее Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что массированный удар России на фоне международных переговоров в Пекине свидетельствует о глобальном характере угрозы со стороны российского режима для мировой безопасности.

По данным Воздушных сил, в ночь на 14 мая Россия применила широкий арсенал вооружения, в том числе ракеты разных типов и сотни ударных дронов. Значительную часть целей удалось уничтожить силами противовоздушной обороны.

В Киеве в результате атаки пострадали десятки человек, было зафиксировано разрушение жилых домов, в том числе обвал части многоэтажки в Дарницком районе.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Киеве 14 мая в результате массированной атаки российских войск погибли по меньшей мере три человека. Число пострадавших продолжает расти и в настоящее время составляет 40 человек. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.