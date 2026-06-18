Ціла область не може оговтатися від пекельного удару РФ: масштаби "прильотів" шокують

У ніч проти 18 червня Полтавська область зазнала масштабної атаки російських ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу зафіксовано ураження об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури, а також пошкодження житлового будинку. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, атака охопила одразу два райони області. У Полтавському районі під удар потрапили промислові підприємства різних форм власності. Внаслідок влучань пошкоджено виробниче обладнання та адміністративні приміщення. Одна людина дістала поранення, її оперативно госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу.

Окремо повідомляється про влучання дронів у приватний житловий будинок та об’єкт енергетичної інфраструктури. Це спричинило перебої з електропостачанням у частині населених пунктів. Енергетики АТ "Полтаваобленерго" працюють над ліквідацією наслідків та поступовим відновленням електрики для споживачів.

Також у Миргородському районі внаслідок падіння безпілотника зазнали пошкоджень складські приміщення. Попри руйнування, обійшлося без загиблих і додаткових постраждалих.

Влада області наголошує, що всі профільні служби залучені до ліквідації наслідків атаки, тривають аварійно-відновлювальні роботи та оцінка завданих збитків.

Портал "Коментарі" вже писав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував зміну підходів США до розподілу оборонних ресурсів у межах Альянсу, зазначивши, що це підштовхує європейських союзників до більшої самостійності у сфері безпеки.