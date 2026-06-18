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Целая область не может оправиться от адского удара РФ: масштабы "прилетов" шокируют

В результате ночной атаки беспилотников в двух районах области зафиксировано разрушение и отключение электроснабжения для части потребителей

18 июня 2026, 08:30
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Клименко Елена

В ночь на 18 июня Полтавская область подверглась масштабной атаке российских ударных беспилотников. В результате обстрела зафиксировано поражение объектов энергетической и промышленной инфраструктуры, а также повреждение жилого дома. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

Целая область не может оправиться от адского удара РФ: масштабы "прилетов" шокируют

Фото: из открытых источников

По его словам, атака охватила сразу два района области. В Полтавском районе под удар попали промышленные предприятия разных форм собственности. В результате попаданий повреждено производственное оборудование и административные помещения. Один человек получил ранения, его оперативно госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Отдельно сообщается о попадании дронов в частный жилой дом и объект энергетической инфраструктуры. Это привело к перебоям с электроснабжением в части населенных пунктов. Энергетики АО "Полтаваоблэнерго" работают над ликвидацией последствий и постепенное восстановление электричества для потребителей.

Также в Миргородском районе в результате падения беспилотника получили повреждения складские помещения. Несмотря на разрушение, обошлось без погибших и дополнительных пострадавших.

Власти области подчеркивают, что все профильные службы привлечены к ликвидации последствий атаки, продолжаются аварийно-восстановительные работы и оценка нанесенного ущерба.

Портал "Комментарии" уже писал , что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал изменение подходов США к распределению оборонных ресурсов в рамках Альянса, отметив, что это подталкивает европейских союзников к большей самостоятельности в сфере безопасности.



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