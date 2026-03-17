Цифра вражає: яку кількість росіян Кремль хоче переселити на окуповані території України

Путінський режим готує масштабне переселення своїх громадян на тимчасово окуповані території України. Йдеться про майже 114 тисяч осіб до 2045 року, що передбачено так званими “планами розвитку” захоплених регіонів. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє видання "Ведомости".

Документи розроблені за участі Внєшекономбанку спільно з Єдиним інститутом просторового планування.

Згідно з планами, у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях мають реалізувати десятки проєктів забудови. Зокрема, передбачено будівництво понад 13 млн квадратних метрів житла, десятків шкіл і лікарень, а також масштабну модернізацію інфраструктури.

Окупаційна влада планує прокласти понад 3 тисячі кілометрів доріг, модернізувати залізницю, збудувати нові станції та навіть реконструювати аеродроми. Окремий акцент – на створенні індустріальних парків, машинобудівних підприємств і об’єктів видобувної промисловості.

Для реалізації цих проєктів планують залучити понад 225 тисяч працівників. Водночас Кремль розраховує перетворити окуповані території на туристичний напрямок – до 2044 року там очікують до 9,4 млн відвідувачів.

Серед “перспективних” локацій називають Генічеськ, Приморське, Арабатська стрілка, узбережжя Запорізької області, а також Маріуполь і Скадовськ.

Таким чином, Росія фактично намагається не лише закріпити контроль над захопленими територіями, а й змінити їхній демографічний склад, інтегруючи їх у власний економічний та соціальний простір.

