Цифра поражает: какое количество россиян Кремль хочет переселить на оккупированные территории Украины

Путинский режим готовит масштабное переселение граждан на временно оккупированные территории Украины. Речь идет о почти 114 тысячах человек до 2045 года, что предусмотрено так называемыми "планами развития" захваченных регионов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Ведомости".

Документы разработаны с участием Внешэкономбанка совместно с Единым институтом пространственного планирования.

Согласно с планами, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях должны реализовать десятки проектов застройки. В частности, предусмотрено строительство более 13 млн. квадратных метров жилья, десятков школ и больниц, а также масштабную модернизацию инфраструктуры.

Оккупационные власти планируют проложить более 3 тысяч километров дорог, модернизировать железную дорогу, построить новые станции и даже реконструировать аэродромы. Отдельный упор – на создании индустриальных парков, машиностроительных предприятий и объектов добывающей промышленности.

Для реализации этих проектов планируется привлечь более 225 тысяч работников. В то же время Кремль рассчитывает превратить оккупированные территории в туристическое направление – к 2044 году там ожидают до 9,4 млн. посетителей.

Среди перспективных локаций называют Геническ, Приморское, Арабатская стрелка, побережье Запорожской области, а также Мариуполь и Скадовск.

Таким образом, Россия фактически пытается не только закрепить контроль над захваченными территориями, но и изменить их демографический состав, интегрируя их в собственное экономическое и социальное пространство.

