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Цифра вражає: у Києві розкрили масштаби ракетного терору Росії та нову небезпечну тенденцію

Серед сотень ракет - "Циркони" та "Орешнік", а в уламках зброї знаходять найновіші західні мікросхеми

3 липня 2026, 15:32
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Кравцев Сергей

Від початку 2026 року Росія здійснила безпрецедентну за масштабами кампанію повітряних атак на Київ і Київську область. Загалом окупанти застосували 6413 засобів повітряного ураження, серед яких були не лише ударні безпілотники, а й найсучасніші російські ракети, включаючи гіперзвукові комплекси "Циркон" та балістичну ракету "Орешнік". Такі дані озвучив радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк під час спілкування з журналістами.

Цифра вражає: у Києві розкрили масштаби ракетного терору Росії та нову небезпечну тенденцію

Удар по Києву. Фото: ДСНС

За його словами, основу російських атак становили 5716 ударних дронів різних типів. Крім цього, ворог випустив 280 балістичних ракет, зокрема комплекси "Іскандер-М", а також переобладнані ракети С-300 і С-400. Ще 341 крилата ракета належала до типів Х-101, "Іскандер-К" і "Калібр".

Окрему тривогу викликає використання високотехнологічного озброєння. За шість місяців Росія застосувала 36 гіперзвукових ракет "Циркон", п'ять ракет "Кинджал", дев'ятнадцять ракет Х-22 та Х-32, чотирнадцять Х-59 і Х-69, а також один запуск ракети "Орешнік".

Водночас українські фахівці продовжують фіксувати використання Росією сучасних західних електронних компонентів. За словами Власюка, під час дослідження уламків збитих ракет і дронів були виявлені мікросхеми, виготовлені вже у 2025 році. Це свідчить, що, попри міжнародні санкції, Кремль і надалі знаходить способи отримувати новітню електроніку через треті країни.

У зв'язку з цим українська сторона закликала уряди держав-партнерів та виробників електроніки посилити контроль за ланцюгами постачання, щоб сучасні технології не потрапляли до російського військово-промислового комплексу та не використовувалися для нових ударів по Україні.

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