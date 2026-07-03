Цифра впечатляет: в Киеве раскрыли масштабы ракетного террора России и новую опасную тенденцию

С начала 2026 года Россия провела беспрецедентную по масштабам кампанию воздушных атак на Киев и Киевскую область. В общей сложности оккупанты применили 6413 средств воздушного поражения, среди которых были не только ударные беспилотники, но и самые современные российские ракеты, включая гиперзвуковые комплексы "Циркон" и баллистическую ракету "Орешник". Такие данные озвучил советник-уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк во время общения с журналистами.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

По его словам, основу российских атак составляли 5716 ударных дронов разных типов. Кроме того, враг выпустил 280 баллистических ракет, в том числе комплексы "Искандер-М", а также переоборудованные ракеты С-300 и С-400. Еще 341 крылатая ракета принадлежала к типам Х-101, "Искандер-К" и "Калибр".

Отдельную тревогу вызывает использование высокотехнологичного вооружения. За шесть месяцев Россия применила 36 гиперзвуковых ракет "Циркон", пять ракет "Кинжал", девятнадцать ракет Х-22 и Х-32, четырнадцать Х-59 и Х-69, а также один запуск ракеты "Орешник".

В то же время, украинские специалисты продолжают фиксировать использование Россией современных западных электронных компонентов. По словам Власюка, при исследовании обломков сбитых ракет и дронов были обнаружены микросхемы, изготовленные уже в 2025 году. Это свидетельствует, что, несмотря на международные санкции, Кремль и дальше находит способы получать новейшую электронику через третьи страны.

В связи с этим украинская сторона призвала правительства государств-партнеров и производителей электроники усилить контроль за цепями поставок, чтобы современные технологии не попадали в российский военно-промышленный комплекс и не использовались для новых ударов по Украине.

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