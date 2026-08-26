Цифра вражає: скільки найбільших складів Wildberries у Росії Україна вивела з ладу

Українські удари по території Росії дедалі відчутніше б’ють не лише по військових та енергетичних об’єктах, а й по логістиці. Від середини липня атаками було виведено з ладу вже вісім із десяти найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries.

Атака на склади Wildberries. Фото: з відкритих джерел

Чергового удару по інфраструктурі компанії було завдано в ніч проти 26 серпня. Ціллю став великий логістичний центр Wildberries у Тамбовській області. Після атаки підприємство припинило роботу.

За повідомленнями місцевої влади, комплекс міг бути повністю або майже повністю знищений вогнем. Він став уже восьмим великим складом маркетплейсу, який з середини липня припинив роботу після атак.

Раніше під ударами опинилися логістичні центри в Електросталі та Коледіно Московської області, Новій Усмані Воронезької області, Красному Бору на Ленінградщині, Алексині Тульської області, Новосемейкіні Самарської області та Собінському районі Володимирської області.

Зокрема, склад в Електросталі площею близько 250 тисяч квадратних метрів повністю згорів після атаки 18 липня. Ще один гігантський центр у Коледіно такої ж площі зупинився після ударів і пожежі 16 серпня.

Атаки також торкнулися великих складів у Єкатеринбурзі та Татарстані, однак вони, за наявними даними, продовжують роботу.

Загалом десять найбільших логістичних центрів Wildberries мали близько 1,6 мільйона квадратних метрів складських площ. Наразі понад 1,3 мільйона з них, або більш як 81%, виведені з ладу.

Масове випадання ключових складів із логістичної мережі може створити для Wildberries серйозні проблеми з доставкою товарів та роботою одного з найбільших маркетплейсів Росії.

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