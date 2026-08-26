Цифра впечатляет: сколько крупнейших складов Wildberries в России Украина вывела из строя

Украинские удары по территории России все больше ощущают не только по военным и энергетическим объектам, но и по логистике. С середины июля атаками было выведено из строя уже восемь из десяти крупнейших логистических центров русского маркетплейса Wildberries.

Атака на склады Wildberries. Фото: из открытых источников

Очередной удар по инфраструктуре компании был нанесен в ночь на 26 августа. Целью стал обширный логистический центр Wildberries в Тамбовской области. После атаки предприятие прекратило работу.

По сообщениям местных властей, комплекс мог быть полностью или почти полностью уничтожен огнем. Он стал уже восьмым большим составом маркетплейса, с середины июля прекратившего работу после атак.

Ранее под ударами оказались логистические центры в Электростале и Коледино Московской области, Новой Усмани Воронежской области, Красном Бору в Ленинградской области, Алексине Тульской области, Новосемейкине Самарской области и Собинском районе Владимирской области.

В частности, склад в Электростале площадью около 250 тысяч квадратных метров полностью сгорел после атаки 18 июля. Еще один гигантский центр в Коледино такой же площади остановился после ударов и пожара 16 августа.

Атаки также затронули большие склады в Екатеринбурге и Татарстане, однако они, по имеющимся данным, продолжают работу.

В общей сложности десять крупнейших логистических центров Wildberries имели около 1,6 миллиона квадратных метров складских площадей. В настоящее время более 1,3 миллиона из них, или более 81%, выведены из строя.

Массовое выпадение ключевых складов из логистической сети может создать для Wildberries серьезные проблемы с доставкой товаров и работой одного из самых крупных маркетплейсов России.

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