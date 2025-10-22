Цієї ночі у РФ теж було вкрай неспокійно: стало відомо про ураження надважливих об'єктів

В ніч на 22 жовтня, ймовірно, російські безпілотники здійснили атаку на два стратегічні об’єкти в Росії — Саранський механічний завод у Мордовії та нафтопереробний завод у Махачкалі, Дагестан. Саранський завод, серед іншого, займається виробництвом вибухових речовин і комплектуючих для різних галузей промисловості, зокрема для машинобудування і оборонного сектору.

Фото: з відкритих джерел

Телеграм-канал ASTRA опублікував відео з моментом нічної атаки дронів на Саранськ. Завдяки геолокації вдалося встановити, що принаймні один безпілотник влучив по території заводу, що підтверджує факт удару по важливому промисловому об’єкту.

Офіційно голова Мордовії підтвердив, що в результаті атаки пошкодження зазнало одне з підприємств регіону, хоча конкретно яке — не уточнив. Водночас згідно з даними ASTRA, Саранський механічний завод мав тимчасові зупинки у 2020 році через порушення вимог безпеки під час виробництва вибухових речовин.

Другим ймовірним об’єктом атаки став нафтопереробний завод "Дагестанські нові технології" у Махачкалі, який має потужність до 2,5 мільйона тонн на рік. Цей завод розташований за понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

Портал "Коментарі" вже писав, що цієї ночі та ранку російські військові знову атакували мирне населення України за допомогою ракет та безпілотних літальних апаратів. Ці злочинні дії, як зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, є типовим проявом агресії терористичного режиму, який намагається приховати свою справжню суть під маскою держави.