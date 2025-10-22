Этой ночью в РФ тоже было очень неспокойно: стало известно о поражении сверхважных объектов

В ночь на 22 октября, вероятно, российские беспилотники совершили атаку на два стратегических объекта в России – Саранский механический завод в Мордовии и нефтеперерабатывающий завод в Махачкале, Дагестан. Саранский завод, среди прочего, занимается производством взрывчатых веществ и комплектующих для различных отраслей промышленности, в частности машиностроения и оборонного сектора.

Фото: из открытых источников

Телеграмм-канал ASTRA опубликовал видео с моментом ночной атаки дронов на Саранск. Благодаря геолокации удалось установить, что, по крайней мере, один беспилотник попал по территории завода, что подтверждает факт удара по важному промышленному объекту.

Официально глава Мордовии подтвердил, что в результате атаки повреждение получило одно из предприятий региона, хотя конкретно какое — не уточнил. В то же время, согласно данным ASTRA, Саранский механический завод имел временные остановки в 2020 году из-за нарушения требований безопасности при производстве взрывчатых веществ.

Вторым возможным объектом атаки стал нефтеперерабатывающий завод "Дагестанские новые технологии" в Махачкале, имеющий мощность до 2,5 миллиона тонн в год. Этот завод расположен в более чем 1200 километрах от линии боевого столкновения. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале.

Портал "Комментарии" уже писал, что этой ночью и утром российские военные снова атаковали мирное население Украины с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов. Эти преступные действия, как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, являются типичным проявлением агрессии террористического режима, пытающегося скрыть свою истинную сущность под маской государства.