Ці міста зітруть з землі: експерт попередив про сьтоашний план Путіна

Російська Федерація, ймовірно, не планує відновлювати значну частину українських міст, які були захоплені та фактично знищені під час бойових дій. Частину з них можуть повністю демонтувати, а території — переоблаштувати під інші потреби або залишити як так звані "зони занепаду". Про це в інтерв’ю "Главреду" заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, залишати зруйновані міста без будь-якого втручання для Росії буде складно. У таких населених пунктах неминуче почнуть формуватися стихійні поселення, зокрема серед людей без постійного житла або тих, хто намагатиметься уникнути контролю місцевих структур. Це, на думку експерта, створюватиме для окупаційної адміністрації додаткові ризики безпеки та управління.

Саме тому, вважає Жданов, частину зруйнованих територій можуть не відновлювати, а фактично "переформатовувати": будівлі демонтуватимуть, залишки інфраструктури вивозитимуть або закопуватимуть, після чого території вирівнюватимуть. У подальшому такі землі можуть використовуватися під сільськогосподарські угіддя або інші господарські проєкти.

Експерт навів приклад Попасної, яку російська сторона ще у 2022 році фактично визнала такою, що не підлягає відновленню. На його думку, подібна доля може чекати переважну більшість населених пунктів на окупованих територіях. Жданов оцінює, що до 80% міст могли бути знищені настільки, що їх відновлення виглядає малоймовірним.

Водночас повернення цих територій до нормального життя, підкреслює експерт, потребуватиме колосальних фінансових ресурсів. Імовірність того, що Росія зможе забезпечити такі інвестиції власними силами, він оцінює як низьку.

Жданов також звернув увагу на внутрішню економічну політику Кремля. За його словами, останні рішення російського керівництва свідчать про посилення централізації фінансових потоків та тиску на великі бізнес-групи. Це, на думку експерта, може призвести до ще більшого вилучення ресурсів у приватного капіталу для потреб держави.

"Коментарі" вже писали, що ймовірна поява риторики Володимира Путіна щодо можливих переговорів із Європейським Союзом може бути пов’язана із зовнішнім тиском, насамперед з боку Китаю. Пекін уже тривалий час наполягає на тому, що будь-який формат переговорного процесу щодо завершення війни має включати не лише США, а й представників ЄС та самого Китаю.