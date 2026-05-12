Эти города сотрут с земли: эксперт предупредил о плане Путина.

Российская Федерация, вероятно, не планирует восстанавливать значительную часть украинских городов, захваченных и фактически уничтоженных во время боевых действий. Часть из них могут полностью демонтироваться, а территории — переустроить под другие нужды или оставить как так называемые "зоны упадка". Об этом в интервью "Главреду" заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, покидать разрушенные города без какого-либо вмешательства для России будет сложно. В таких населенных пунктах неизбежно начнут формироваться стихийные поселения, в частности, среди людей без постоянного жилья или тех, кто будет пытаться избежать контроля местных структур. Это, по мнению эксперта, будет создавать дополнительные риски безопасности и управления для оккупационной администрации.

Именно поэтому, считает Жданов, часть разрушенных территорий могут не восстанавливать, а фактически переформатировать: здания будут демонтировать, остатки инфраструктуры будут вывозить или закапывать, после чего территории будут выравнивать. В дальнейшем такие земли могут употребляться под сельскохозяйственные угодья либо другие хозяйственные проекты.

Эксперт привел пример Попасной, которую российская сторона еще в 2022 году фактически признала не подлежащей восстановлению. По его мнению, подобная судьба может ожидать подавляющего большинства населенных пунктов на оккупированных территориях. Жданов оценивает, что до 80% городов могли быть уничтожены настолько, что их восстановление выглядит маловероятным.

В то же время возвращение этих территорий к нормальной жизни, подчеркивает эксперт, потребует колоссальных финансовых ресурсов. Вероятность того, что Россия сможет обеспечить такие инвестиции сами по себе, он оценивает как низкую.

Жданов также обратил внимание на внутреннюю экономическую политику Кремля. По его словам, последние решения российского руководства свидетельствуют об усилении централизации финансовых потоков и давлении на крупные бизнес-группы. Это, по мнению эксперта, может привести к еще большему изъятию ресурсов у частного капитала для нужд государства.

"Комментарии" уже писали , что вероятное появление риторики Владимира Путина о возможных переговорах с Европейским Союзом может быть связано с внешним давлением, прежде всего со стороны Китая. Пекин уже долгое время настаивает на том, что любой формат переговорного процесса по завершению войны должен включать не только США, но и представителей ЕС и Китая.