Чотири роки вбивств Путіна: стало відомо про катастрофічні наслідки для Києва

Сьогодні, 24 лютого 2026 року, виповнюються чотири роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У цей день Київська міська прокуратура оприлюднила офіційний звіт про наслідки агресії для столиці. За даними відомства, за період з 24 лютого 2022 року внаслідок обстрілів з боку російських військ у Києві загинуло 236 цивільних осіб. Особливо болючою є статистика серед дітей: війна забрала життя щонайменше 25 маленьких киян, повідомляє пресслужба прокуратури.

Фото: з відкритих джерел

У відомстві наголосили, що всі загиблі стали жертвами навмисних атак країни-агресорки, яка цілеспрямовано б’є по мирному населенню. Прокуратура фіксує кожен інцидент, щоб забезпечити юридичну відповідальність винних. За фактами порушення російськими військовими звичаїв війни у Києві відкрито 225 кримінальних проваджень. Зокрема, підозри вже повідомлено чотирьом генералам ЗС РФ, які віддавали накази про удари по цивільних об’єктах.

Прокурори та слідчі продовжують щоденно документувати наслідки атак, фіксуючи руйнування та жертви серед мирного населення. Головна мета правоохоронців — забезпечити невідворотність покарання для всіх рівнів російського командування, від безпосередніх виконавців до вищого військового керівництва.

За чотири роки Київ став регулярною мішенню повітряних атак. З 24 лютого 2022 року в місті пролунало 2045 тривог, що змусило мешканців постійно перебувати у режимі підвищеної готовності.

Як вже писали "Коментарі", російська агресія проти України залишається серйозним викликом для безпеки всієї Європи, і її не можна залишати поза увагою. Таку позицію висловив президент Польщі Кароль Навроцький у своєму пості в соцмережі Х, підкресливши, що імперські амбіції Росії завжди мали катастрофічні наслідки. Він наголосив, що історія неодноразово доводила: ігнорування подібних прагнень завжди закінчувалося трагедіями.