Сегодня, 24 февраля 2026 года, исполняется четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В этот день Киевская городская прокуратура обнародовала официальный отчет о последствиях агрессии для столицы. По данным ведомства, за период с 24 февраля 2022 года в результате обстрелов со стороны российских войск в Киеве погибли 236 гражданских лиц. Особенно болезненна статистика среди детей: война унесла жизни по меньшей мере 25 маленьких киевлян, сообщает прессслужба прокуратуры.

Фото: из открытых источников

В ведомстве подчеркнули, что все погибшие стали жертвами умышленных атак страны-агрессорки, целенаправленно бьющей по мирному населению. Прокуратура фиксирует каждый инцидент, обеспечивающий юридическую ответственность виновных. По фактам нарушения российскими военными обычаев войны в Киеве открыто 225 уголовных производств. В частности, подозрения уже сообщены четырем генералам ВС РФ, которые отдавали приказы об ударах по гражданским объектам.

Прокуроры и следователи продолжают ежедневно документировать последствия атак, фиксируя разрушения и жертвы среди мирного населения. Главная цель правоохранителей – обеспечить неотвратимость наказания для всех уровней российского командования, от непосредственных исполнителей до высшего военного руководства.

Через четыре года Киев стал регулярной мишенью воздушных атак. С 24 февраля 2022 г. в городе прозвучало 2045 тревог, что заставило жителей постоянно находиться в режиме повышенной готовности.

Как уже писали "Комментарии", российская агрессия против Украины остается серьезным вызовом для безопасности всей Европы, и ее нельзя оставлять без внимания. Такую позицию выразил президент Польши Кароль Навроцкий в своем посту в соцсети Х, подчеркнув, что имперские амбиции России всегда имели катастрофические последствия. Он подчеркнул, что история неоднократно доказывала: игнорирование подобных стремлений всегда заканчивалось трагедиями.