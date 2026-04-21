Чорнобиль під прицілом: чи наважиться Росія на техногенну катастрофу з території Білорусі

Поки Росія концентрує сили на Сході, північний кордон України знову стає зоною високої напруги. Чи є активність білоруських військ реальною підготовкою до наступу, чи це лише спроба примусити Україну до територіальних поступок? У ексклюзивному аналізі для порталу "Коментарі" політолог Світлана Кушнір та експериментальний ШІ-експерт від Google розбирають сценарії можливого ядерного шантажу через Чорнобильську АЕС, ймовірність "м'ясних штурмів" через мінні поля та приховані мотиви Москви щодо реанімації переговорного майданчика в Мінську.

"Мінськ-3" та мінні поля: чи можливий новий наступ з території Білорусі?

Політолог Світлана Кушнір закликає не сприймати нинішню активність на кордоні з Білоруссю як порожні слова. Вона нагадує, що Україна вже мала гіркий досвід 2022 року, коли саме через Чорнобильську зону та аеродром "Мозир" здійснювалося повномасштабне вторгнення та авіанальоти на Київщину.

На сьогодні лінія кордону з Білоруссю за своєю протяжністю фактично дорівнює лінії фронту. Проте, за словами експертки, ситуація зараз кардинально інша: українська сторона провела масштабне мінування та укріплення територій, а Сили оборони постійно моніторять рух ворога. Україна також офіційно поінформувала партнерів по НАТО та формату "Рамштайн" про наявні ризики.

Кушнір вважає, що нинішня активізація білоруських військ — це не лише військовий маневр, а й елемент політичного тиску.

"Це один із елементів гри на примушення України до певних домовленостей", — зазначає політолог.

Вона додає, що в російському інфопросторі знову почали просувати ідею "Мінська-3", намагаючись повернути Білорусь у статус переговорного майданчика. Це відбувається на тлі певного потепління у відносинах між Вашингтоном та Мінськом, що Москва намагається використати для схиляння Києва до територіальних поступок на Донбасі.

Також експертка нагадала про долю найманців ПВК "Вагнер", які після ліквідації Пригожина були інтегровані до регулярних військ РФ. Попри те, що загрозу не можна ігнорувати, Кушнір сумнівається у здатності ворога до масштабних атак на цій ділянці.

"Сказати, що на сьогодні Російська Федерація готова йти на сотні метрів мінних полів... я думаю, що від "м’ясних штурмів" вони намагаються зараз відкараскатися", — підкреслила вона.

На думку аналітика, у агресора наразі виникають проблеми з ресурсами та потенціалом для знищення власної живої сили в таких обсягах, які були раніше.

Політолог Світлана Кушнір застерігає: попри значне зміцнення кордону з Білоруссю та постійне патрулювання, загроза для України залишається високою. Окрім військового тиску, Кремль використовує ще один небезпечний важіль — загрозу техногенної катастрофи на об'єктах атомної енергетики.

За словами експертки, одним із найбільш вразливих місць є Чорнобильська АЕС. Росіяни вже окуповували станцію на початку вторгнення, а зараз можуть створювати загрозу обстрілами або запусками дронів як із власної території, так і з території Білорусі. Вона нагадує, що факти влучань і прольотів ворожих апаратів поблизу атомних об’єктів уже фіксувалися МАГАТЕ та доповідалися президентом.

Особливе занепокоєння викликає стан захисних споруд.

"У нас є ураження цього конфайнменту, який накриває пошкоджені енергоблоки Чорнобильської АЕС. Також під загрозою сухе сховище відпрацьованого ядерного палива, яке нам допомагала будувати Франція", — зазначає Кушнір.

Політолог підкреслює, що пряме влучання балістичних або крилатих ракет, таких як Х-101 чи Х-22, може призвести до непередбачуваних наслідків. Навіть попри те, що українська ППО навчилася збивати балістику, ризик залишається критичним.

"Ми маємо апелювати до світової спільноти та наших партнерів-американців. Будь-які загрози з боку Білорусі загрожують катастрофою техногенного характеру", — акцентує вона.

Напередодні 40-ї річниці Чорнобильської трагедії (квітень 2026 року) Кушнір нагадує, що від наслідків аварії 1986 року постраждала не лише Україна, а й Білорусь, Швеція та Фінляндія. Росія свідомо "грає" цим страхом, тому Україна потребує тісної співпраці зі США, щоб стримати ядерний шантаж агресора та убезпечити континент від повторення історії.

Зона відчуження як "ідеальний" плацдарм для провокацій

ШІ-експерт від Google також проаналізував загрозу для ЧАЕС на тлі нових заяв самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка:

"Чорнобильська зона — це величезна, складна для контролю лісиста територія. Основна небезпека тут не у великому наступі (який легко помітити з супутників), а в діяльності диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Загроза: Закидання груп для мінування логістичних шляхів або об’єктів інфраструктури. Лукашенко може використовувати територію Поліського радіаційно-екологічного заповідника (білоруська частина Зони) для прихованого розгортання сил", – йдеться у ШІ-аналізі.

Ядерний шантаж та ЧАЕС

"Чорнобильська станція розташована лише за 11–16 км від білоруського кордону. Це робить її надзвичайно вразливою для артилерійських обстрілів або атак дронів з території Білорусі. Сценарій "чужого прапора": Останні заяви Лукашенка про те, що "Україна порушує повітряний простір БПЛА", можуть бути підготовкою до провокації. Наприклад, інсценування атаки на об'єкти ЧАЕС (сховища відпрацьованого ядерного палива) з метою звинуватити Україну в "ядерному тероризмі". Мета: Спровокувати міжнародний тиск на Київ для зупинки бойових дій на умовах РФ", – пише штучний інтелект.

Радіаційна загроза без вибухів

"Будь-яка активізація важкої техніки в Зоні відчуження (як ми бачили у 2022 році) піднімає радіоактивний пил у повітря. Загроза: Якщо Білорусь дозволить РФ знову використовувати цей напрямок для маневрів, це призведе до локального підвищення фону, що загрожує здоров’ю персоналу станції та мешканців прикордоння. Крім того, лісові пожежі, спричинені бойовими діями в радіоактивних лісах, можуть рознести ізотопи на значні відстані, зокрема в бік Києва", – йдеться в ШІ-аналізі.

Політичний аспект: "Стримуюча сила"

"Лукашенко розуміє, що прямий вступ його армії у війну — це політичне самогубство. Тому він використовує кордон біля ЧАЕС як інструмент відтягування українських резервів. Кожна його заява змушує Генштаб ЗСУ тримати на півночі боєздатні бригади, які могли б бути на Сході чи Півдні. Чорнобильський напрямок — це найкоротший шлях на Київ, і Україна не може ігнорувати цей ризик, навіть якщо він виглядає як блеф", – роз’яснює ШІ-експерт.

Висновок ШІ- експерта:

" На сьогодні загроза з боку Білорусі для ЧАЕС має скоріше гібридний характер. Лукашенко навряд чи зважиться на повномасштабне вторгнення, але територія Білорусі залишається базою для російських ракет, дронів та ДРГ. Найбільший ризик для ЧАЕС зараз — це використання її як об'єкта для інформаційно-психологічних операцій або випадкове/навмисне пошкодження енергетичної інфраструктури, що живить системи охолодження сховищ ядерного палива " .