Чернобыль под прицелом: решится ли Россия на техногенную катастрофу с территории Беларуси

Недилько Ксения
Пока Россия концентрирует силы на Востоке, северная граница Украины снова становится зоной высокого напряжения. Является ли активность белорусских войск реальной подготовкой к наступлению или это лишь попытка принудить Украину к территориальным уступкам? В эксклюзивном анализе для портала "Комментарии" политолог Светлана Кушнир и экспериментальный ИИ-эксперт от Google разбирают сценарии возможного ядерного шантажа через Чернобыльскую АЭС, вероятность "мясных штурмов" через минные поля и скрытые мотивы Москвы по реанимации переговорной площадки в Минске.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Политолог Светлана Кушнир призывает не воспринимать нынешнюю активность на границе с Беларусью как пустые слова. Она напоминает, что у Украины уже был горький опыт 2022 года, когда именно через Чернобыльскую зону и аэродром "Мозыр" осуществлялось полномасштабное вторжение и авианалеты на Киевщину.
На сегодняшний день линия границы с Беларусью по своей протяженности фактически равна линии фронта. Однако, по словам эксперта, ситуация сейчас кардинально иная: украинская сторона провела масштабное минирование и укрепление территорий, а Силы обороны постоянно мониторят движение врага. Украина также официально проинформировала партнеров по НАТО и формату "Рамштайн" об имеющихся рисках.
Кушнир считает, что нынешняя активизация белорусских войск это не только военный маневр, но и элемент политического давления.
Она добавляет, что в российском инфопространстве снова начали продвигать идею "Минская-3", пытаясь вернуть Беларусь в статус переговорной площадки. Это происходит на фоне определенного потепления в отношениях между Вашингтоном и Минском, который Москва пытается использовать для склонения Киева к территориальным уступкам на Донбассе.
Также эксперт напомнила о судьбе наемников ЧВК "Вагнер", которые после ликвидации Пригожина были интегрированы в регулярные войска РФ. Несмотря на то, что угрозу нельзя игнорировать, Кушнир сомневается в способности врага к масштабным атакам на этом участке.
По мнению аналитика, у агрессора возникают проблемы с ресурсами и потенциалом для уничтожения собственной живой силы в таких объемах, которые были ранее.
Политолог Светлана Кушнир предостерегает: несмотря на значительное укрепление границы с Беларусью и постоянное патрулирование, угроза для Украины остается высокой. Кроме военного давления Кремль использует еще один опасный рычаг — угрозу техногенной катастрофы на объектах атомной энергетики.
По словам эксперта, одним из самых уязвимых мест является Чернобыльская АЭС. Россияне уже оккупировали станцию в начале вторжения, а сейчас могут создавать угрозу обстрелами или запусками дронов как со своей территории, так и с территории Беларуси. Она напоминает, что факты попаданий и пролетов вражеских аппаратов вблизи атомных объектов уже фиксировались МАГАТЭ и докладывались президентом.
Особую обеспокоенность вызывает состояние защитных сооружений.
Политолог подчеркивает, что прямое попадание баллистических или крылатых ракет, таких как Х-101 или Х-22, может привести к непредсказуемым последствиям. Даже, несмотря на то, что украинская ПВО научилась сбивать баллистику, риск остается критическим.
Накануне 40-летия Чернобыльской трагедии (апрель 2026 года) Кушнир напоминает, что от последствий аварии 1986 года пострадала не только Украина, но и Беларусь, Швеция и Финляндия. Россия сознательно "играет" этим страхом, поэтому Украина нуждается в тесном сотрудничестве с США, чтобы сдержать ядерный шантаж агрессора и обезопасить континент от повторения истории.
ИИ-эксперт от Google также проанализировал угрозу ЧАЭС на фоне новых заявлений самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко:
"Чернобыльская зона – это огромная, сложная для контроля лесистая территория. Основная опасность здесь не в большом наступлении (которое легко заметить со спутников), а в деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Угроза: Заброс групп для минирования логистических путей или объектов инфраструктуры. Лукашенко может использовать территорию Полесского радиационно-экологического заповедника (белорусская часть Зоны) для скрытого развертывания сил", – говорится в ИИ-анализе.
"Чернобыльская станция расположена всего в 11–16 км от белорусской границы. Это делает ее чрезвычайно уязвимой для артиллерийских обстрелов или атак дронов с территории Беларуси.
Сценарий "чужого флага": Последние заявления Лукашенко о том, что "Украина нарушает воздушное пространство БПЛА", может быть подготовкой к провокации. К примеру, инсценировка атаки на объекты ЧАЭС (хранилища отработанного ядерного топлива) с целью обвинить Украину в "ядерном терроризме".
Цель: Спровоцировать международное давление на Киев для остановки боевых действий на условиях РФ", – пишет искусственный интеллект.
"Любая активизация тяжелой техники в Зоне отчуждения (как мы видели в 2022 году) поднимает радиоактивную пыль в воздух.
Угроза: Если Белоруссия позволит РФ снова использовать это направление для маневров, это приведет к локальному повышению фона, что угрожает здоровью персонала станции и жителей приграничья. Кроме того, лесные пожары, вызванные боевыми действиями в радиоактивных лесах, могут разнести изотопы на значительные расстояния, в частности в сторону Киева", – говорится в ИИ-анализе.
"Лукашенко понимает, что прямое вступление его армии в войну – это политическое самоубийство. Поэтому он использует границу у ЧАЭС как инструмент оттягивания украинских резервов.
Каждое его заявление заставляет Генштаб ВСУ держать на севере боеспособные бригады, которые могли бы быть на Востоке или на Юге. Чернобыльское направление – это кратчайший путь на Киев, и Украина не может игнорировать этот риск, даже если он выглядит как блеф", – разъясняет ИИ-эксперт.