Чернобыль под прицелом: решится ли Россия на техногенную катастрофу с территории Беларуси

Пока Россия концентрирует силы на Востоке, северная граница Украины снова становится зоной высокого напряжения. Является ли активность белорусских войск реальной подготовкой к наступлению или это лишь попытка принудить Украину к территориальным уступкам? В эксклюзивном анализе для портала "Комментарии" политолог Светлана Кушнир и экспериментальный ИИ-эксперт от Google разбирают сценарии возможного ядерного шантажа через Чернобыльскую АЭС, вероятность "мясных штурмов" через минные поля и скрытые мотивы Москвы по реанимации переговорной площадки в Минске.

"Минск-3" и минные поля: возможно ли новое наступление с территории Беларуси?

Политолог Светлана Кушнир призывает не воспринимать нынешнюю активность на границе с Беларусью как пустые слова. Она напоминает, что у Украины уже был горький опыт 2022 года, когда именно через Чернобыльскую зону и аэродром "Мозыр" осуществлялось полномасштабное вторжение и авианалеты на Киевщину.

На сегодняшний день линия границы с Беларусью по своей протяженности фактически равна линии фронта. Однако, по словам эксперта, ситуация сейчас кардинально иная: украинская сторона провела масштабное минирование и укрепление территорий, а Силы обороны постоянно мониторят движение врага. Украина также официально проинформировала партнеров по НАТО и формату "Рамштайн" об имеющихся рисках.

Кушнир считает, что нынешняя активизация белорусских войск это не только военный маневр, но и элемент политического давления.

"Это один из элементов игры по принуждению Украины к определенным договоренностям", — отмечает политолог.

Она добавляет, что в российском инфопространстве снова начали продвигать идею "Минская-3", пытаясь вернуть Беларусь в статус переговорной площадки. Это происходит на фоне определенного потепления в отношениях между Вашингтоном и Минском, который Москва пытается использовать для склонения Киева к территориальным уступкам на Донбассе.

Также эксперт напомнила о судьбе наемников ЧВК "Вагнер", которые после ликвидации Пригожина были интегрированы в регулярные войска РФ. Несмотря на то, что угрозу нельзя игнорировать, Кушнир сомневается в способности врага к масштабным атакам на этом участке.

"Сказать, что сегодня Российская Федерация готова идти на сотни метров минных полей... я думаю, что от "мясных штурмов" они пытаются сейчас отделаться", — подчеркнула она.

По мнению аналитика, у агрессора возникают проблемы с ресурсами и потенциалом для уничтожения собственной живой силы в таких объемах, которые были ранее.

Политолог Светлана Кушнир предостерегает: несмотря на значительное укрепление границы с Беларусью и постоянное патрулирование, угроза для Украины остается высокой. Кроме военного давления Кремль использует еще один опасный рычаг — угрозу техногенной катастрофы на объектах атомной энергетики.

По словам эксперта, одним из самых уязвимых мест является Чернобыльская АЭС. Россияне уже оккупировали станцию в начале вторжения, а сейчас могут создавать угрозу обстрелами или запусками дронов как со своей территории, так и с территории Беларуси. Она напоминает, что факты попаданий и пролетов вражеских аппаратов вблизи атомных объектов уже фиксировались МАГАТЭ и докладывались президентом.

Особую обеспокоенность вызывает состояние защитных сооружений.

"У нас есть поражение этого конфайнмента, накрывающего поврежденные энергоблоки Чернобыльской АЭС. Также под угрозой сухое хранилище отработанного ядерного топлива, которое нам помогала строить Франция", — отмечает Кушнир.

Политолог подчеркивает, что прямое попадание баллистических или крылатых ракет, таких как Х-101 или Х-22, может привести к непредсказуемым последствиям. Даже, несмотря на то, что украинская ПВО научилась сбивать баллистику, риск остается критическим.

"Мы должны апеллировать к мировому сообществу и нашим партнерам-американцам. Любые угрозы Беларуси угрожают катастрофой техногенного характера", — акцентирует она.

Накануне 40-летия Чернобыльской трагедии (апрель 2026 года) Кушнир напоминает, что от последствий аварии 1986 года пострадала не только Украина, но и Беларусь, Швеция и Финляндия. Россия сознательно "играет" этим страхом, поэтому Украина нуждается в тесном сотрудничестве с США, чтобы сдержать ядерный шантаж агрессора и обезопасить континент от повторения истории.

Зона отчуждения как "идеальный" плацдарм для провокаций

ИИ-эксперт от Google также проанализировал угрозу ЧАЭС на фоне новых заявлений самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко:

"Чернобыльская зона – это огромная, сложная для контроля лесистая территория. Основная опасность здесь не в большом наступлении (которое легко заметить со спутников), а в деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Угроза: Заброс групп для минирования логистических путей или объектов инфраструктуры. Лукашенко может использовать территорию Полесского радиационно-экологического заповедника (белорусская часть Зоны) для скрытого развертывания сил", – говорится в ИИ-анализе.

Ядерный шантаж и ЧАЭС

"Чернобыльская станция расположена всего в 11–16 км от белорусской границы. Это делает ее чрезвычайно уязвимой для артиллерийских обстрелов или атак дронов с территории Беларуси. Сценарий "чужого флага": Последние заявления Лукашенко о том, что "Украина нарушает воздушное пространство БПЛА", может быть подготовкой к провокации. К примеру, инсценировка атаки на объекты ЧАЭС (хранилища отработанного ядерного топлива) с целью обвинить Украину в "ядерном терроризме". Цель: Спровоцировать международное давление на Киев для остановки боевых действий на условиях РФ", – пишет искусственный интеллект.

Радиационная угроза без взрывов

"Любая активизация тяжелой техники в Зоне отчуждения (как мы видели в 2022 году) поднимает радиоактивную пыль в воздух. Угроза: Если Белоруссия позволит РФ снова использовать это направление для маневров, это приведет к локальному повышению фона, что угрожает здоровью персонала станции и жителей приграничья. Кроме того, лесные пожары, вызванные боевыми действиями в радиоактивных лесах, могут разнести изотопы на значительные расстояния, в частности в сторону Киева", – говорится в ИИ-анализе.

Политический аспект: "Сдерживающая сила"

"Лукашенко понимает, что прямое вступление его армии в войну – это политическое самоубийство. Поэтому он использует границу у ЧАЭС как инструмент оттягивания украинских резервов. Каждое его заявление заставляет Генштаб ВСУ держать на севере боеспособные бригады, которые могли бы быть на Востоке или на Юге. Чернобыльское направление – это кратчайший путь на Киев, и Украина не может игнорировать этот риск, даже если он выглядит как блеф", – разъясняет ИИ-эксперт.

Заключение И И- эксперта:

" На сегодняшний день угроза со стороны Беларуси для ЧАЭС носит скорее гибридный характер. Лукашенко вряд ли решится на полномасштабное вторжение, но территория Беларуси остается базой для российских ракет, дронов и ДРГ. Наибольший риск для ЧАЭС сейчас — использование ее как объекта для информационно-психологических операций или случайное/преднамеренное повреждение энергетической инфраструктуры, питающей системы охлаждения хранилищ ядерного топлива " .