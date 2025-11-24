Чорні смуги довжиною до 6 км: у Керченській протоці знову спалахнуло масштабне забруднення мазутом

У Керченській протоці знову зафіксовано масштабний витік мазуту. Telegram-канал "Крымский ветер" оприлюднив супутникові фото, на яких видно кілька довгих темних смуг, що розповзлися вздовж узбережжя окупованої Керчі.

У Керченській протоці мазутна пляма на 6 кілометрів

За даними каналу, найбільші мазутні сліди тягнуться між портом Камиш-Бурун та фортецею Керч. Одна пляма розтягнулася приблизно на 5,9 км, інша — на 6,4 км, а їхня площа становить близько 0,75 і 1,07 кв. км відповідно.

Ще один значний розлив видно південніше — між Набережним і Героївським. Там плями зливаються у суцільні чорні поля на поверхні води, що свідчить про новий осередок забруднення.

Про масштаби катастрофи говорять і знахідки місцевих: жителі мікрорайону Аршинцево виявили на узбережжі птаха, повністю вимазаного мазутом, що підтверджує — нафтопродукти вже вийшли на берегову лінію.

Це не перший подібний випадок. 12 жовтня великі мазутні плями з’явилися біля Анапи, хоча російська влада Краснодарського краю раніше заявляла, що очистила дно Чорного моря від залишків мазуту.

Нове забруднення у Керченській протоці стає ще одним свідченням того, що екологічна ситуація в регіоні стрімко погіршується, а заяви окупаційної влади про "повне очищення" не відповідають реальності.

Нагадуємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Чорне море, колись символ родючості та відпочинку для мільйонів людей, нині перетворилося на зону екологічної кризи через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тисячі морських мін, затоплені кораблі з витікаючим паливом та боєприпаси, що розкидані по дну, створюють невидиму загрозу не лише для навігації, а й для всієї морської екосистеми.