Главная Новости Общество Война с Россией Черные полосы протяженностью до 6 км: в Керченском проливе снова вспыхнуло масштабное загрязнение мазутом
commentss НОВОСТИ Все новости

Черные полосы протяженностью до 6 км: в Керченском проливе снова вспыхнуло масштабное загрязнение мазутом

Спутниковые снимки показали новые разливы мазута у оккупированной Керчи. Пятна достигли километровых масштабов, а загрязнение уже досталось берегам — местные находят птиц, полностью покрытых нефтяными отходами.

24 ноября 2025, 22:27
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Керченском проливе снова зафиксирована масштабная утечка мазута. Telegram-канал "Крымский ветер" обнародовал спутниковые фото, на которых видны несколько длинных темных полос, расползшихся вдоль побережья оккупированной Керчи.

Черные полосы протяженностью до 6 км: в Керченском проливе снова вспыхнуло масштабное загрязнение мазутом

В Керченском проливе мазутное пятно на 6 километров

По данным канала, самые крупные мазутные следы тянутся между портом Камыш-Бурун и крепостью Керчь. Одно пятно растянулось примерно на 5,9 км, другое — на 6,4 км, а их площадь составляет около 0,75 и 1,07 кв. км соответственно.

Еще один значительный разлив виден южнее — между Набережным и Героевским. Там пятна сливаются в сплошные черные поля на поверхности воды, что свидетельствует о новой ячейке загрязнения.

О масштабах катастрофы говорят и находки местных: жители микрорайона Аршинцево обнаружили на побережье птицу, полностью вымазанную подтверждающим мазутом — нефтепродукты уже вышли на береговую линию.

Это не первый подобный случай. 12 октября крупные мазутные пятна появились у Анапы, хотя российские власти Краснодарского края ранее заявляли, что очистили дно Черного моря от остатков мазута.

Новое загрязнение в Керченском проливе становится еще одним свидетельством того, что экологическая ситуация в регионе стремительно ухудшается, а заявления оккупационных властей о "полной очистке" не соответствуют реальности.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что Черное море, когда-то символ плодородия и отдыха для миллионов людей, ныне превратилось в зону экологического кризиса из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Тысячи морских мин, затопленные корабли с вытекающим топливом и разбросанные по дну боеприпасы, создают невидимую угрозу не только для навигации, но и для всей морской экосистемы.



