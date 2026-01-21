Чому зірвалося підписання угоди про відновлення України: на Заході шокували правдою

Плани щодо підписання угоди між Україною та США про післявоєнне відновлення економіки вартістю 800 мільярдів доларів відтерміновані через дипломатичну суперечку навколо Гренландії та ініціативи очільника Білого дому Дональда Трампа під назвою "Рада миру".

Фото: з відкритих джерел

За інформацією Financial Times, посилаючись на шістьох поінформованих джерел, оголошення масштабного економічного плану, яке мало відбутися під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, не відбулося. План передбачав погодження між Україною, США та європейськими країнами.

"Поки жодних підписів не поставлено", – заявив один із чиновників. Інший підкреслив, що європейські столиці не можуть залишатися осторонь дій президента США щодо Гренландії, навіть якщо йдеться про важливі питання співпраці з Україною.

Ще один високопоставлений співрозмовник додав, що суперечка навколо Гренландії та ініціативи "Рада миру" повністю відсунула на другий план заплановану увагу до українського плану економічного розвитку під час форуму.

Джерела FT також зазначили, що напруженість між США та європейськими столицями перервала переговори високопосадовців у понеділок увечері. США навіть не направили свого представника на обговорення, що свідчить про зміну дипломатичної атмосфери.

"Настрій у переговорах змінився: Трамп перейшов межу, і ми не можемо удавати, що все йде за планом", – зазначив один із дипломатів ЄС.

Водночас співрозмовники наголосили, що економічний план для України не скасовано повністю. Його все ще можна підписати пізніше, коли напруженість у відносинах США та європейських столиць спадатиме.

