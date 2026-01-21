logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.25

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Чому зірвалося підписання угоди про відновлення України: на Заході шокували правдою
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому зірвалося підписання угоди про відновлення України: на Заході шокували правдою

Підписання угоди на 800 мільярдів доларів для післявоєнного розвитку України відтерміновано

21 січня 2026, 09:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Плани щодо підписання угоди між Україною та США про післявоєнне відновлення економіки вартістю 800 мільярдів доларів відтерміновані через дипломатичну суперечку навколо Гренландії та ініціативи очільника Білого дому Дональда Трампа під назвою "Рада миру".

Чому зірвалося підписання угоди про відновлення України: на Заході шокували правдою

Фото: з відкритих джерел

За інформацією Financial Times, посилаючись на шістьох поінформованих джерел, оголошення масштабного економічного плану, яке мало відбутися під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, не відбулося. План передбачав погодження між Україною, США та європейськими країнами. 

"Поки жодних підписів не поставлено", – заявив один із чиновників. 
Інший підкреслив, що європейські столиці не можуть залишатися осторонь дій президента США щодо Гренландії, навіть якщо йдеться про важливі питання співпраці з Україною.

Ще один високопоставлений співрозмовник додав, що суперечка навколо Гренландії та ініціативи "Рада миру" повністю відсунула на другий план заплановану увагу до українського плану економічного розвитку під час форуму.

Джерела FT також зазначили, що напруженість між США та європейськими столицями перервала переговори високопосадовців у понеділок увечері. США навіть не направили свого представника на обговорення, що свідчить про зміну дипломатичної атмосфери.

"Настрій у переговорах змінився: Трамп перейшов межу, і ми не можемо удавати, що все йде за планом", – зазначив один із дипломатів ЄС.

Водночас співрозмовники наголосили, що економічний план для України не скасовано повністю. Його все ще можна підписати пізніше, коли напруженість у відносинах США та європейських столиць спадатиме.

Як вже писали "Коментарі", на Покровському напрямку російські окупанти помітно активізували спроби просування групами по 6–8 бійців. Про це в ефірі Київ24 розповів пілот батальйону безпілотників "Шершнів Довбуша 68 ОЄБр із позивним Гусь.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини