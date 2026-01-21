Почему сорвалось подписание соглашения о восстановлении Украины: на Западе шокировали правдой

Планы по подписанию соглашения между Украиной и США о послевоенном восстановлении экономики стоимостью 800 миллиардов долларов отсрочены из-за дипломатического спора вокруг Гренландии и инициативы главы Белого дома Дональда Трампа под названием "Совет мира".

Фото: из открытых источников

По информации Financial Times, ссылаясь на шесть информированных источников, объявление масштабного экономического плана, которое должно было состояться во время Всемирного экономического форума в Давосе, не состоялось. План предусматривал согласование между Украиной, США и европейскими странами.

"Пока никаких подписей не поставлено", – заявил один из чиновников.

Другой подчеркнул, что европейские столицы не могут оставаться в стороне от действий президента США по Гренландии, даже если речь идет о важных вопросах сотрудничества с Украиной.

Еще один высокопоставленный собеседник добавил, что спор вокруг Гренландии и инициативы "Совет мира" полностью отодвинул на второй план запланированное внимание к украинскому плану экономического развития во время форума.

Источники FT также отметили, что напряженность между США и европейскими столицами прервала переговоры чиновников в понедельник вечером. США даже не направили своего представителя на обсуждение, свидетельствующее об изменении дипломатической атмосферы.

"Настроение в переговорах изменилось: Трамп перешел границу, и мы не можем притворяться, что все идет по плану", — отметил один из дипломатов ЕС.

В то же время, собеседники подчеркнули, что экономический план для Украины не отменен полностью. Его все еще можно подписать позже, когда напряженность в отношениях США и европейских столиц будет спадать.

Как уже писали "Комментарии", на Покровском направлении российские кафиры заметно активизировали попытки продвижения группами по 6-8 бойцов. Об этом в эфире Киев24 рассказал пилот батальона беспилотников "Шершни Довбуша 68 ЕЕБр с позывным Гусь.