Чому Захід беззубо реагує на провокації РФ у Європі: стала відома справжня причина

Кравцев Сергей
Провокувати та хвалитися – це в природі росіян. Тому країни, які межують з Росією, звикли до таких витівок Кремля, як прорив повітряного простору та інше. Іноді присутність РФ є випадковим, але важливим у випадках є контекст. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Telegraph.
Літак. Фото: з відкритих джерел
Журналісти вважають, що недавнє вторгнення російських військових літаків і дронів у повітряний простір Польщі, Румунії та Естонії точно не випадкове і не може бути відокремлене від того, що відбувається в Україні, і реакції Заходу на це, зазначає видання.
У The Telegraph наголошують, що Кремль перевіряє рішучість НАТО і поки що вважає її недостатньою.
