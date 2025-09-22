Чому Захід беззубо реагує на провокації РФ у Європі: стала відома справжня причина

Провокувати та хвалитися – це в природі росіян. Тому країни, які межують з Росією, звикли до таких витівок Кремля, як прорив повітряного простору та інше. Іноді присутність РФ є випадковим, але важливим у випадках є контекст. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Telegraph.

Журналісти вважають, що недавнє вторгнення російських військових літаків і дронів у повітряний простір Польщі, Румунії та Естонії точно не випадкове і не може бути відокремлене від того, що відбувається в Україні, і реакції Заходу на це, зазначає видання.

"Естонія більше, ніж будь-яка інша колишня сателітна держава Радянського Союзу, має підстави відчувати загрозу з боку реваншистських амбіцій Володимира Путіна. Близько 20 відсотків її населення складають етнічні росіяни, які проживають переважно в Таллінні та інших великих містах. Більшість з них є громадянами Естонії, але потенціал Москви розпалити націоналістичні напруження, як це було в Україні, є очевидним. Доступ до російської ексклави в Калінінграді на Балтиці ускладнює ситуацію", — пояснюють у матеріалі.

У The Telegraph наголошують, що Кремль перевіряє рішучість НАТО і поки що вважає її недостатньою.

"Замість того, щоб позувати із визнанням держав, які не існують, європейські лідери мають протистояти загрозі, яка виникає для існуючих", — закликало видання.

