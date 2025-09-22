Почему Запад беззубо реагирует на провокации РФ в Европе: стала известна настоящая причина

Провоцировать и хвастаться – это в природе россиян. Поэтому граничащие со Россией страны привыкли к таким выходкам Кремля, как прорыв воздушного пространства и прочее. Иногда присутствие РФ является случайным, но важным в этих случаях является контекст. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Журналисты считают, что недавнее вторжение российских военных самолетов и дронов в воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии точно не является случайным и не может быть отделено от того, что происходит в Украине, и реакции Запада на это, отмечает издание.

"Эстония больше, чем любое другое бывшее сателлитное государство Советского Союза, имеет основания чувствовать угрозу со стороны реваншистских амбиций Владимира Путина. Около 20 процентов ее населения составляют этнические русские, проживающие преимущественно в Таллинне и других крупных городах. Большинство из них являются гражданами Эстонии, но потенциал Москвы разжечь националистические напряжения, как это было в Украине, очевиден. Доступ к российской эксклаве в Калининграде на Балтике усложняет ситуацию", — считают аналитики.

В The Telegraph подчеркивают, что Кремль проверяет решимость НАТО и пока считает ее недостаточной.

"Вместо того, чтобы позировать с признанием государств, которые не существуют, европейские лидеры должны противостоять угрозе, которая возникает для существующих", — призвало издание.

