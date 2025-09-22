Почему Запад беззубо реагирует на провокации РФ в Европе: стала известна настоящая причина

Рубрики
Кравцев Сергей
Провоцировать и хвастаться – это в природе россиян. Поэтому граничащие со Россией страны привыкли к таким выходкам Кремля, как прорыв воздушного пространства и прочее. Иногда присутствие РФ является случайным, но важным в этих случаях является контекст. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".
Самолет. Фото: из открытых источников
Журналисты считают, что недавнее вторжение российских военных самолетов и дронов в воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии точно не является случайным и не может быть отделено от того, что происходит в Украине, и реакции Запада на это, отмечает издание.
В The Telegraph подчеркивают, что Кремль проверяет решимость НАТО и пока считает ее недостаточной.
