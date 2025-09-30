Чому в Європі вже відкрито попереджають про війну з РФ: який сигнал отримано

Колишня очільниця британської контррозвідки MI5 цілком свідомо зазначила, що Велика Британія вже перебуває у стані війни з Росією. Звісно, війна, яку бачать британські спецслужби у своїй країні, відрізняється від того, що бачить кожен мешканець України з вікна, але те, що все рухається до справжньої великої війни в Європі, — з цим сперечатися важко. Таку думку висловив нардеп, політичний оглядач Микола Княжицький.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Політик зазначає, що у розумінні Путіна війна – це єдина форма існування Росії. Жити нормальним мирним життям йому нудно, "хочеться двіжухи". Тому за весь час його перебування у владі ми бачимо поступову ескалацію.

За словами нардепа, спочатку була друга чеченська війна. Далі з’явилася "маленька війна" в Грузії. Далі за нею — "Крим у рідну гавань" і "іхтамнєти" на Донеччині й Луганщині. Коли патріотичний великоросійський угар знову спав — почалася "СВО в Україні" — ще одна "війна на три дні". В результаті "триденна СВО" провалилася – Україна зберегла незалежність. Тоді Путін перейшов до нової фази – війни на виснаження. Це війна без чіткої воєнної логіки, адже ресурсів для захоплення Одеси, Києва, Харкова чи Сум у росіян явно недостатньо – і вони це розуміють. Тобто зараз вони просто вбивають заради вбивств, розраховуючи на диво – наприклад, на прихід до влади в Україні проросійських сил, які перетворять країну на "дружню".

"Через кризу ідей Москва дивиться за західні кордони. Дрони по всій Європі – від Польщі до Скандинавії, військові літаки в повітряному просторі НАТО, кібератаки на інфраструктуру, вибухи, отруєння, вбивства – усе це частина однієї п’єси. Тому керівники розвідок і військові практично в усіх країнах ЄС прямо говорять про ризик великої війни в Європі", – зазначив Микола Княжицький.

Він додає, різниця лише в термінах: хтось стверджує, що війна вже почалася, хтось очікує, що вона почнеться через пару років, але те, що війна в Європі практично неминуча – це очевидно багатьом. І майже єдиний спосіб, як європейці можуть уникнути війни на своїй території, — це зупинити Путіна зараз, в Україні.

"Для Путіна неминучість конфронтації із Заходом давно є аксіомою. Питання лише в часі. Внутрішні проблеми у поєднанні з величезною армією, військово-промисловим потенціалом, бойовим досвідом і вірою в слабкість західних лідерів штовхають його діяти швидко. Значно швидше, ніж діють деякі західні політики , які все хочуть дозволити собі заспокоїтися", – констатував нардеп.

