Почему в Европе уже открыто предупреждают о войне с РФ: какой сигнал получен

Бывшая глава британской контрразведки MI5 вполне осознанно отметила, что Великобритания уже находится в состоянии войны с Россией. Конечно, война, которую видят британские спецслужбы в своей стране, отличается от того, что видит каждый житель Украины из окна, но то, что все движется к большой войне в Европе, — с этим спорить трудно. Такое мнение высказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Политик отмечает, что в понимании Путина война – это единственная форма существования России. Жить нормальной мирной жизнью ему скучно, "хочется движухи". Поэтому за все время его пребывания у власти мы видим постепенную эскалацию.

По словам нардепа, поначалу была вторая чеченская война. Дальше последовала "маленькая война" в Грузии. Далее за ней – "Крым в родную гавань" и "ихтамнеты" на Донетчине и Луганщине. Когда патриотический великороссийский угар снова спал – началась "СВО в Украине" – еще одна "война на три дня". В результате "трехдневная СВО" провалилась – Украина сохранила независимость. Тогда Путин перешел в новую фазу – войну на истощение. Это война без четкой военной логики, ведь ресурсов для захвата Одессы, Киева, Харькова или Сум россиян явно недостаточно – и они это понимают. То есть сейчас они просто убивают ради убийств, рассчитывая на удивление – например, на приход к власти в Украине пророссийских сил, которые превратят страну в "дружественную".

"Из-за кризиса идей Москва смотрит за западные границы. Дроны по всей Европе – от Польши до Скандинавии, военные самолеты в воздушном пространстве НАТО, кибератаки на инфраструктуру, взрывы, отравления, убийства – все это часть одной пьесы. Поэтому руководители разведок и военные практически во всех странах ЕС прямо говорят о риске большой войны в Европе", – отметил Николай Княжицкий.

Он добавляет, разница только в терминах: кто-то утверждает, что война уже началась, кто-то ожидает, что она начнется через пару лет, но то, что война в Европе практически неизбежна – это очевидно для многих. И почти единственный способ, как европейцы могут избежать войны на своей территории, – это остановить Путина сейчас, в Украине.

"Для Путина неизбежность конфронтации с Западом давно является аксиомой. Вопрос только во времени. Внутренние проблемы в сочетании с огромной армией, военно-промышленным потенциалом, боевым опытом и верой в слабость западных лидеров толкают его быстро. Значительно быстрее, чем действуют некоторые западные политики, все хотят позволить себе успокоиться", – констатировал нардеп.

