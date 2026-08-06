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Чому Україні не передають ракети для Patriot у потрібній кількості: до чого тут заява Зеленського

Країни, які мають на озброєнні Patriot, не поспішають передавати ракети Україні

6 серпня 2026, 06:48
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Кравцев Сергей

Сьогодні багато хто задається питанням, чому Україні не передають ракети для Patriot у потрібній кількості? Версія недопоставок як "примусу до миру", озвучена Володимиром Зеленським, має право на життя, проте вона не головна. Про це розповів директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда.

Чому Україні не передають ракети для Patriot у потрібній кількості: до чого тут заява Зеленського

Ракети до систем Patriot. Фото: з відкритих джерел

"Наша головна проблема – відсутність стратегічного мислення та неспроможність чітко висловити запит. Якщо 15 місяців тому Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова купити 10 комплексів Patriot, а зараз говорить про запит на 300 ракет pac-3, то наші партнери можуть відчути подив", – зазначив експерт.

За його словами, цей подив посилюється тим фактом, що країни, які мають на озброєнні Patriot чи подібні системи, або є демократичними, де влада змінюється на виборах, або монархіями Перської Затоки, які це все купили.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп відмовився задовольнити прохання Володимира Зеленського про передачу Україні додаткових ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з деталями переговорів лідерів.

За інформацією видання, питання було обговорено під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 липня. Президент України звернувся до американського колеги з проханням надати ще кілька сотень ракет, які необхідні для посилення захисту українського неба на тлі зростання інтенсивності російських повітряних атак.

Раніше "Коментарі" писали – американська влада категорично відкинула повідомлення про те, що збройні сили США зіткнулися із серйозним скороченням запасів ракет для ключових систем протиракетної оборони. Міністр оборони США Піт Хегсет назвав таку інформацію відвертою брехнею та звинуватив ЗМІ у поширенні недостовірних відомостей.



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