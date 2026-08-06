Почему Украине не передают ракеты для Patriot в нужном количестве: при чем здесь заявление Зеленского

Сегодня многие задаются вопросом, почему Украине не передают ракеты для Patriot в нужном количестве? Версия недопоставок как "принуждения к миру", озвученная Владимиром Зеленским, имеет право на жизнь, но она не главная. Об этом рассказал директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда.

Ракеты к системам Patriot. Фото: из открытых источников

"Наша главная проблема – отсутствие стратегического мышления и неспособность четко выразить запрос. Если 15 месяцев назад Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова купить 10 комплексов Patriot, а сейчас говорит о запросе на 300 ракет pac-3, то наши партнеры могут почувствовать недоумение", – отметил эксперт.

По его словам, это удивление усиливается тем фактом, что страны, имеющие на вооружении Patriot или подобные системы, либо являются демократическими, где власть меняется на выборах, либо все купившие это все монархиями Персидского Залива.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп отказался удовлетворить просьбу Владимира Зеленского о передаче Украине дополнительных ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает Financial Times ссылаясь на источники, знакомые с деталями переговоров лидеров.

По информации издания, вопрос был обсужден во время встречи в Овальном кабинете 28 июля. Президент Украины обратился к американскому коллеге с просьбой предоставить еще несколько сотен ракет, необходимых для усиления защиты украинского неба на фоне роста интенсивности российских воздушных атак.

Ранее "Комментарии" писали – американские власти категорически отвергли сообщения о том, что вооруженные силы США столкнулись с серьезным сокращением запасов ракет для ключевых систем противоракетной обороны. Министр обороны США Пит Хегсет назвал такую информацию откровенной ложью и обвинил СМИ в распространении недостоверных сведений.